Podzemní kontejnery v Brně vyváží popelářský vůz s hydraulickým jeřábem

Brno, 4. července 2024 – Brněnskou síť podzemních kontejnerů začal obsluhovat první popelářský vůz s integrovaným výklopným hydraulickým ramenem. Pro odpadovou společnost SAKO Brno to znamená nejméně trojnásobnou úsporu času i pohonných hmot.

„Jde o úplně jiný systém vyvážení podzemních a polopodzemních kontejnerů. Odpad se dosud vozil volně ložený na velkoobjemových kontejnerech. Zakoupený svozový vůz, do něhož je integrován hydraulický jeřáb, umí odpad i stlačit,“ informoval Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Díky systému lisu se do sběrné nádrže popelářského vozu vejde třikrát až čtyřikrát více odpadu, než volně do velkoobjemového kontejneru. Podle výsledků testovacích jízd najede popelářský vůz s hydraulickým jeřábem přibližně o půl tisíce kilometrů měsíčně méně, ve srovnání s vozidly velkoobjemových kontejnerů. Rameno hydraulického jeřábu unese najednou až čtyři tuny odpadu, vyvine pracovní tlak 36 MPa a natáhne se do vzdálenosti deseti metrů.

SAKO Brno na území města Brno aktuálně obsluhuje již 49 stanovišť podzemních a polopodzemních kontejnerů na plast, papír a sklo. Jejich výhodou je tří až pětinásobná kapacita ve srovnání s plastovými kontejnery na separovaný odpad.

Zdroj a foto: SAKO Brno