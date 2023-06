V 15 městských částech přibudou nebo se opraví kontejnerová stanoviště

Brno, 12. června 2023 - Město Brno se každoročně obrací na městské části s nabídkou pomoci při stavbě či rekonstrukci nadzemních i podzemních kontejnerových stání. Brňané, kteří třídí odpad, je hojně využívají. Nyní brněnští radní doporučili zastupitelům schválit zaslání investičních i neinvestičních příspěvků na tento účel, a to 15 městským částem.

„Městské části, které o to požádaly, dostanou peníze na zřízení nových kontejnerových stanovišť nebo jejich úpravu. Díky tomu se zlepší možnost třídit odpad v místech, kde je to potřeba. V 15 městských částech se opraví celkem 32 nadzemních kontejnerových stání a dalších 6 podzemních a polopodzemních vznikne nově. To vše za 7 milionů korun,“ podotkl náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Jaroslav Suchý.

Nadzemní kontejnery, tedy místa, kde barevné plastové nádoby samostatně stojí, budou upraveny v MČ Kohoutovice, Řečkovice a Mokrá Hora, Slatina, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín a Židenice. Tyto městské části požádaly o investiční příspěvek. Další 4 zažádaly o neinvestiční příspěvek, a to Bystrc, Komín, Tuřany a Vinohrady.

Podzemní či polopodzemní kontejnerová stanoviště nově vzniknou v MČ Brno-jih, Brno-střed, Brno-sever a Medlánky.

O všechna stanoviště bude pečovat městská společnost SAKO Brno, která zajišťuje pravidelný svoz veškerého odpadu v Brně. O poskytnutí peněz rozhodnou brněnští zastupitelé na zasedání, které se uskuteční 20. června 2023.

Zdroj: TIS MMB