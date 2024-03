SAKO Brno doporučuje: Odtrhněte víčko od jogurtu, zrecyklujeme je

Brno, 17. března 2024 – Díky technologii automatické třídicí linky mohl být v Brně zaveden tzv. multikomoditní sběr, kdy do žlutých kontejnerů patří kromě plastů také tetrapaky a nápojové kartony, ale i plechovky, konzervy, obaly od kosmetiky a ostatní kovové obaly. „Účinný sběr kovových obalů z domácností nám umožňuje provoz automatizované třídicí linky, která obsahuje separátor železných i neželezných kovů,“ zdůrazňuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Aby byl odpad ze žlutých popelnic co nejlépe využit a recyklován, je třeba dávat do žlutých kontejnerů odděleně plast a kovové uzávěry. SAKO Brno proto doporučuje po otevření kelímku s hliníkovým víčkem odtrhnout toto víčko zcela a oboje, tedy jak víčko, tak kelímek, dát odděleně do žlutého kontejneru.

„Je to maličkost, ale ve výsledku hodně pomůže. Protože hliník se zpracovává zvlášť a plasty se zpracovávají zvlášť,“ objasňuje Pavel Urubek. Během separačního procesu hliníkové víčko zachytí separátor nemagnetických kovů, zatímco kelímek vytřídí optický separátor. Pokud je hliníkové víčko spojené s plastovým kelímkem, stane se víčko pro trysku separátoru příliš těžké a nedokáže se tak oddělit z ostatního odpadu na pásu linky. „Což je škoda, protože hliník je materiál, s nímž se dá pracovat do nekonečna, aniž by ztrácel na kvalitě. Výroba hliníku je docela energeticky a environmentálně náročný proces, takže prostou recyklací tohoto kovu snižujeme emise, šetříme životní prostředí a finanční zdroje,“ konstatuje Pavel Urubek.

Od zahájení provozu první funkční automatizované linky na zpracování odpadu v ČR koncem března minulého roku dokázalo SAKO Brno k recyklaci předat 65 tun neželezných kovů, zejména hliníku. Při správném třídění by jich mohlo být i více. „Významně nám v tom mohou pomoci občané. První krok v tomto ohledu je nezbytné udělat již doma a hliníkový obal zcela oddělit od kelímku s jogurtem, kefírem, či smetanou“ uzavírá Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Automatizovaná třídicí linka SAKO Brno byla slavnostně uvedena do provozu v březnu 2023. Za tři čtvrtiny předchozího roku stihla k následné recyklaci připravit šestkrát více plastového odpadu než předchozí ruční linka. V prvním roce provozu linka pracovala zkušebně na jednu směnu. Od února 2024 přešla linka na dvousměnný provoz.

Zdroj a foto: SAKO Brno