Vzdělávací centrum SAKO Brno navštívilo již 40 000 lidí
Brno, 15. srpna 2025 – Za 13 let činnosti zavítalo do ENVIcentra, výchovně vzdělávacího střediska SAKO Brno, už 40 000 návštěvníků. Každoročně dostane možnost nahlédnout do zákulisí jedné z největších tuzemských firem na zpracování odpadu něco přes 3 000 lidí různých věkových kategorií a různého zájmového zaměření.
„Enviromentální osvětě a vzdělávání každoročně věnujeme maximální pozornost. V nabídce máme interaktivní semináře pro vysokoškoláky, exkurze pro laickou i odbornou veřejnost. Pro žáky základních a středních škol jsme připravili speciální vzdělávací program se zaměřením na správné třídění. Doufáme, že informace, předávané poutavým způsobem inspirují děti natolik, že získané informace pak doma předávají rodičům,“ říká Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.
Dlouhodobé oblibě se těší exkurze pro veřejnost. V loňském roce si během 25 exkurzí areál SAKO Brno prohlédlo téměř 700 návštěvníků. Na ty nejprve čeká čtvrthodinový snímek odlehčeně mapující historii zpracování odpadu a seznámí je rovněž s činností automatizované třídicí linky i s výrobou energie z odpadu. Poté následuje prohlídka zařízení na energetické využívání odpadu, měnícího odpad v tepelnou a elektrickou energii pro jihomoravskou metropoli. Děti tráví více času v učebně, v níž si trénují třídění odpadu na modelu třídicí linky a svozových vozidel. V roce 2024 se vystřídalo 50 tříd s celkem 1 100 žáky. V posledních letech jsou termíny návštěv školami rozebrané dávno předtím, než začne školní rok. „Snažíme se, aby každá skupina návštěvníků od školáků po seniory absolvovala tak trochu unikátní program, a to včetně prohlídkové trasy po areálu SAKO Brno,“ komentuje to Pavel Urubek.
Exkurze v ENVIcentru začaly v září 2012, do konce roku přišla první tisícovka návštěvníků. Od následujícího roku SAKO Brno přidalo vzdělávací programy pro střední a posléze i pro základní školy. Činnost vzdělávacího střediska nezastavil ani Covid, kdy se zaměstnanci ENVIcentra zaměřili na online exkurze a natočili videa z provozu. V současnosti se online exkurze využívají hlavně v rámci edukativních programů pro středoškoláky. Zajímavostí posledních dvou let je trend, kdy služeb ENVIcentra mnohem více využívají firmy v rámci svých teambuildingových aktivit.
„Cílem a úlohou ENVIcentra je rozšiřovat povědomí o tom, co se stane s odpadem správně uloženým do odpadových nádob. Odpadové hospodářství v Brně se svoji energetickou koncovkou, automatizovanou třídicí linkou, střepištěm, sítí sběrných středisek či Re-use pointů dává velký smysl a je důležité, aby nejen Brňáci byli na účelnost svého odpadového hospodářství patřičně hrdí. Domnívám se, že za ta léta naše výchovně vzdělávací středisko odvedlo velký kus práce na boření mýtů o svozu a zpracování odpadu a že hravou a nevtíravou formou spojuje lidi, kterým na správném nakládání s odpady záleží,“ uzavírá Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.
Zdroj a foto: SAKO Brno
