Brno posiluje možnosti svozu bioodpadu
Brno, 7. listopadu 2025 – Pro vrcholící sezónu podzimních prací na zahradách posílila společnost SAKO Brno pracovní dobu na exponovaných sběrných střediscích odpadu, navýšila počty mobilních svozů odpadu a přidala nové lokality pro sběr. Na 112 sběrných místech se v průběhu roku objevily 1 100 litrové kontejnery pro sběr zahradního odpadu. Celkový počet mobilních svozů za pomoci velkoobjemových kontejnerů se v meziročním srovnání zvýšil o necelou třetinu.
Již na jaře byla prodloužena otevírací doba sběrných středisek Dusíkova, Vltavská a Žebětínská, kam občané mohou ze svých zahrad odvážet větší objemy bioodpadu. Změna se týkala i sběrného střediska Hapalova, které přešlo na celotýdenní provozní režim s prodlouženou víkendovou dobou až do 17.00 hod.
V průběhu roku přibyly nové lokality mobilního svozu, zejména v městských částech s rodinnými domy, jako Bystrc, Komín, Jundrov či Útěchov. Mobilní svoz odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů tak během vegetační sezóny probíhá jednou měsíčně hned ve 13 městských částech Brna. „Na základě domluvy s městskými částmi jsou doplňována nová stanoviště a do systému mobilních svozů přidávány další městské části, například Maloměřice a Obřany, v nichž dosud svoz tímto způsobem neprobíhal,“ informuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.
Stávající systém 240 litrové bio popelnic, určených primárně pro sběr kuchyňského bioodpadu doplňují 1 100 litrové černé kontejnery s hnědými víky, svážené v intervalu jeden krát týdně. Jsou určeny jak pro zahradní, tak i kuchyňský bioodpad z domácností a slouží zahrádkářům a obyvatelům rodinných domů se zahradami. „Předpokládáme, že za rok 2025 vyvezeme z veřejných nádob, rozmístěných v ulicích města, nejméně o 160 tun bioodpadu více oproti roku minulému. Loni jsme do kompostárny úspěšně svezli 2 100 tun biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu,“ říká Pavel Urubek.
Zdroj: SAKO Brno, foto: ideogram.ai
