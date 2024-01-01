Sběrný dvůr Brno vytřídil za 2 roky již 24 tisíc tun odpadu
Brno, 10. října 2025 – Sběrný dvůr odpadů SAKO Brno na Jedovnické 4, který je jedním z největších sběrných dvorů v České republice, přijal za první dva roky své činnosti více než 24 000 tun odpadu. V areálu Sběrného dvora je umístěno střepiště pro celé Brno, jehož betonovými boxy prošlo za tu dobu hned 13 600 tun skleněných střepů.
„Celkové množství přijatého odpadu za první dva roky fungování Sběrného dvora Brno reflektuje naše očekávání. Těší nás vzrůstající zájem podnikatelů a živnostníků o využívání služeb dvora,“ říká Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno. Sběrný dvůr Brno je totiž určen nejen pro veřejnost, ale i pro podnikatele. Zatímco podnikatelé ukládají odpad za úplatu, obyvatelé Brna využívají jeho služeb zdarma, a to včetně bezplatného odevzdávání pneumatik, zpoplatněna je pouze stavební suť.
„Příznivou cenovou politiku pro podnikatele garantuje fakt, že SAKO Brno v bezprostřední blízkosti dvora disponuje vlastními koncovými zařízeními pro nakládání s odpady, to znamená funkční ZEVO pro spalitelný nerecyklovatelný odpad a automatickou třídicí linku pro odpad vhodný k recyklaci“, pokračuje Pavel Urubek.
S manipulační plochou třičtvrtě hektaru jde o jeden z největších dvorů u nás. Lze do něho přijet i nákladním autem a odevzdat prakticky jakýkoliv odpad, včetně odpadů nebezpečných a stavebních.
Sběrný dvůr odpadů SAKO Brno má i svoje webové stránky. Na webu sbernydvurbrno.cz najdou podnikatelé formuláře, které jim umožní elektronicky uzavřít objednávku na svoz, či si v předstihu nachystat zákonné dokumenty, ukládané legislativou. „Podnikatelům i veřejnosti jsme se snažili vyjít maximálně vstříc. I proto má tento sběrný dvůr velmi přívětivou otevírací dobu, je otevřený každý den včetně sobot a nedělí od rána až do pozdně odpoledních hodin,“ uzavírá Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.
Sako Brno provozuje na území Brna 35 sběrných středisek odpadu. Jedná se o celorepublikově nejhustší síť středisek v rámci jednoho města.
Zdroj a foto: SAKO Brno
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...