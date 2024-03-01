Brno-sever začne s výměnou odpadkových košů
Brno, 10. března 2026 - Městská část Brno-sever zahájí na jaře postupnou výměnu a modernizaci odpadkových košů ve veřejném prostoru. První novou sérii dodá společnost mmcité na přelomu března a dubna jako dar od firmy SILVERLINE, která rekonstruovala dům na ulici Bratislavská naproti radnici. Další koše, vybrané v rámci výběrového řízení, začne městská část instalovat postupně od dubna. Letos dojde k výměna více než poloviny košů městské části za 6 milionů korun včetně DPH.
Podle místostarosty MČ Brno-sever Martina Glogara je důvod výměny jednoduchý. „Brno-sever má dnes v ulicích celkem 522 odpadkových košů, z nichž velká část je již na hranici životnosti. Současné koše jsou často poškozené, rezavé a jejich opravy se neustále opakují. Každý rok opravujeme více než sto košů. Jen samotný vývoz odpadu stojí u jednoho koše přes pět tisíc korun ročně. Často řešíme rozbitá víka, vandalismus nebo situace, kdy odpadky z poškozených košů propadávají ven a znečišťují okolí,“ sdělil místostarosta Glogar.
Městská část proto vybrala model, který je dlouhodobě prověřený ve veřejném prostoru. Jedná se o koše od společnosti mmcité, které jsou využívány například v centru Brna i v řadě evropských měst. Konstrukce je galvanizovaná, opláštění hliníkové a vnitřní nádoba z odolného plastu HDPE. Koše mají objem 60 litrů, který byl stanoven na základě analýzy zaplněnosti košů v městské části během léta 2025.
„Smyslem není koupit co nejlevnější věc a za pár let ji znovu opravovat nebo měnit. Proto nám dává větší smysl investovat do kvalitního mobiliáře, který vydrží dlouho a bude se lépe udržovat. S tím se samozřejmě pojí i vyšší cena košů,“ vysvětlil místostarosta.
První dodávka košů bude instalována v okolí Bratislavské ulice a dalších frekventovaných místech. Půjde o samonosné koše bez centrální nohy, které městské části věnuje firma SILVERLINE jako součást spolupráce na kultivaci veřejného prostoru. Další koše, které městská část vysoutěžila ve veřejném řízení, budou objednávány postupně. Instalace první várky zhruba padesáti kusů je plánována orientačně na druhý až třetí týden v dubnu.
Podle Martina Glogara je cílem sjednotit městský mobiliář, snížit náklady na opravy a zlepšit vzhled ulic. „Výměna bude probíhat postupně v dalších letech. Nejde o jednorázovou akci, ale o systematickou obměnu toho, co máme dnes často už za hranou životnosti,“ uzavřel.
Zdroj: MČ Brno-sever
