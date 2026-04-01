Brněnské ZEVO SAKO jako jediné v ČR umí třídit i neželezné kovy
Brno, 18. dubna 2026 – Brněnská odpadová a svozová společnost SAKO Brno umí ve svém zařízení na energetické využívání odpadu jako jediná v republice vytřídit ze škváry kromě železa i neželezné kovy. K tomu slouží moderní škvárová separační linka. Železné kovy se odlučují pomocí pásových a bubnových magnetických separátorů, zatímco neželezné kovy se třídí pomocí separátorů využívajících principu vířivých proudů a tvorby magnetického pole.
A právě tato linka prošla v minulých měsících zásadní inovací. Investice v hodnotě 10,5 milionu Kč stávající systém výrazně intenzifikovala. Díky účinnější separací očekává SAKO Brno každoroční posílení obchodní bilance v jednotkách milionů Kč. Zdokonalený systém třídění kovů úspěšně prošel tříměsíčním zkušebním provozem a nyní funguje v ostrém provozu.
V rámci projektu doplnil stávající zařízení nový separátor neželezných kovů s vyšší schopností vytvářet magnetické pole. „Neodymový magnet při 3 000 otáčkách za minutu vytváří pole, které zmagnetizuje i velmi drobné neželezné materiály,“ zdůrazňuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.
Zefektivnění systému separace kovů se týkalo také odloučení železných kovů, kde byl instalován velmi silný pásový magnet. „Strategicky jsme ho umístili tak, aby mezi ním a linkou nezůstala žádná slepá místa a feritový magnet z proudu škváry vytáhl i velmi drobné železo. Zkušební provoz prokázal, že magnet je schopen zachytit materiály již od velikosti několika milimetrů,“ zdůrazňuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno. U feromagnetické části linky došlo též k výměně magnetických bubnů. „Nové bubny generují silnější magnetické pole a jsou konstruovány tak, aby usnadňovaly servisní zásahy,“ upřesňuje Pavel Urubek.
Tímto projektem proces intenzifikace procesu třídění kovů ze škváry nekončí. SAKO Brno má již v přípravě další projekt na separaci neželezných kovů, jedná se o směs barevných, případně i vzácných kovů. Vzhledem k jejich vysoké tržní hodnotě je ekonomicky smysluplné tyto kovy ze škváry ještě vytřídit.
Přestože železné i neželezné kovy patří v Brně v rámci multikomoditního sběru do žlutého kontejneru, kde je precizně vytřídí 1. automatizovaná linka na tříděný odpad v ČR, obsahuje směsný komunální odpad zhruba 2,5 % kovů, které neshoří a zůstávají součástí škváry, z níž jsou následně odloučeny a předány k recyklaci. Každoročně se jedná o zhruba 4 000 tun železa a okolo 400 tun neželezných kovů.
Zdroj a foto: SAKO Brno
|
