Botanická zahrada MENDELU významně zlepší hospodaření s vodou
Brno, 30. září 2025 - Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně (BZA MENDELU) je v současnosti zavlažovaná ze dvou vodovodních řadů. Jelikož jsou stávající zdroje nedostatečné, plánuje BZA zhotovení hlubinného vrtu, který bude sloužit jako trvalý zdroj vody pro závlahu a zároveň je v plánu sbírat dešťovou vodu ze střech budov v kampusu univerzity. Součástí řešení bude i digitální dvojče BZA, které poskytne komplexní přehled o stavu vodních zdrojů a data o aktuálních parametrech prostředí.
„Celé řešení vychází z unikátního přístupu startupu Nextdrop, které jsme začali společně rozpracovávat pro BZA MENDELU v loňském roce, a to paralelně s přípravou vlastního zdroje vody. Vzhledem k tomu, že vybudování vlastního zdroje vody pro BZA formou hlubinného vrtu je časově a investičně náročná akce, rozhodli jsme se hospodaření s vodou podpořit rovněž minimalizací její spotřeby,“ přiblížil Martin Klimánek, prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost. Principem tohoto řešení je komplexní přístup k celému systému, který bude osazen jednotlivými technickými prvky tak, aby bylo docíleno monitoringu všech rozvodů v reálném čase a jejich automatizace a digitalizace.
V současné době je s výjimkou záchytu dešťové vody na sklenících orchidejí a hospodářském objektu veškerá voda potřebná k závlaze zeleně získávána ze dvou vodovodních řadů, které se nacházejí v horní části BZA. Voda z řadu pro zalévání je akumulována v retenční nádrží Skleník o velikosti 110 m3, retenční nádrži Hospodářský objekt o 110 m3 a nádrži Čerpací stanice o 20 m3. „Naše univerzita proto plánuje výstavbu hlubinného vrtu, který bude sloužit jako trvalý zdroj vody pro závlahu a dále sběr dešťové vody na budovách v kampusu univerzity. Součástí plánované výstavby budou dvě retenční nádrže o objemu 100 m3, první u správní budovy a druhá ve spodní části areálu s napojením na nádrž u hospodářského objektu,“ popsal Klimánek.
V následné etapě dojde k vytvoření tzv. digitálního dvojčete celého areálu BZA, které bude poskytovat přehled o stavu rozvodů a měření parametrů prostředí. „Mezi základní funkce bude patřit monitoring a vzdálené ovládání všech řídících prvků, automatické přečerpávání retenčních nádrží, řízení závlahy na základě předpovědi počasí, detekce havárií a poruch, upozornění na odchylky dle statistik a predikce a vizualizace dat. Tím vznikne unikátní model, který bude sloužit nejen k reálnému provozu v BZA, ale může být využit pro další vzdělávací, výzkumné a poloprovozní aplikace,“ upřesnil prorektor.
První etapa proběhne od listopadu 2025 do března 2026, druhá naváže na podzim 2026.
Celé technické řešení je škálovatelné a umožňuje další adaptace s ohledem na budoucí investice do hospodaření s vodou, jelikož obsahuje elektronické řídící jednotky, které jsou plně modulární. „Pro automatizaci a zpracování dat bude k dispozici cloudové řešení s možností integrace externích informačních zdrojů a informačních systémů, které nyní na MENDELU využíváme. Takové řešení umožní v případě potřeby jednoduché napojení dalších areálů univerzity do celého systému digitalizace hospodaření s vodou a zásadně zvýší jeho udržitelnost a bezpečnost,“ shrnul Klimánek.
Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy univerzity v Brně na ploše téměř 11 hektarů v sousedství univerzitního kampusu. V areálu se nachází významná sbírka stromů, keřů, květin a jiných rostlin včetně jedné z největších sbírek tropických orchidejí v Evropě. BZA slouží jak pro výzkum a výuku, tak jako relaxační prostor pro akademickou obec MENDELU a veřejnost.
Zdroj a foto: MENDELU
