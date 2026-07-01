Podzim bude patřit Festivalu brněnských nezávislých divadel
Brno, 7. července 2026 - Dvacet dva představení, sedm míst, osm dní. Od 4. do 11. října poprvé v Brně proběhne Festival brněnských nezávislých divadel. Profesionální nezávislá divadelní scéna města se představí najednou v jednom týdnu: v inscenacích, které jinde běžně nejsou k vidění, v prostorách, které možná divadelní publikum ještě nezná.
Festival, který chce veřejnosti ukázat různé formy a žánry nezávislého divadla, vznikl jako vyvrcholení mnohaletého síťování souborů sdružených v asociaci Brněnská nezávislá divadla. A klade si jednoduchou otázku: proč jet za divadlem do Prahy, když je tady? Kompletní program bude zveřejněn 3. července 2026, kdy bude zahájen i předprodej.
“Festival je vyvrcholením toho, o co jsme jako nezávislá divadelní scéna usilovali léta. Aby se veřejnost dozvěděla, že existujeme, že jsme profesionální soubory přinášející hodnotnou kulturu. Každý ze souborů je přitom úplně jiný: najdete u nás japonské divadlo kjógen, taneční i činoherní věci, témata ženské zkušenosti, představení pro jednoho diváka. To je přesně ten typ kultury, kde se člověk může nechat překvapit. A my věříme, že překvapení stojí za to. Zveme i divadelní profesionály a profesionálky z celé republiky: festival je místem setkání, síťování a rozhovoru o tom, jak se dnes dělá nezávislé divadlo,“ představuje festival Eva Lietavová, ředitelka Festivalu brněnských nezávislých divadel.
Přehlídka bez hierarchie
Festival představí pestrou přehlídku repertoáru členských divadel. Publikum se může těšit například na japonské komedie kjógen od stejnojmenného souboru, dále na představení Divadla FESTE: Jak chutná moc o tom, jak prostředí strmých, mužských politických kariér je v českém a slovenském kontextu stále hustější, adaptaci antického mýtu v podání herců a hereček s Downovým syndromem v představení Antigona Divadla Aldente nebo takzvané autoteatro - tedy divadlo u stolu pro dva přihlížející o spolužačce a spolužákovi Milady Horákové s názvem Problémoví spolužáci od Divadla DIP. Vedle inscenací z uplynulých sezon uvede festival také několik prvních repríz. Festival zahájí operní soubor Ensemble Opera Diversa s první reprízou inscenace Prázdný dům.
Festivalový program záměrně nepracuje s jediným highlightem: každé divadlo si samo vybralo, čím se chce prezentovat, a nabídka tak vznikla přirozeně a vyrovnaně, bez nadřazení jedné inscenace nad ostatními. Program je složen tak, aby návštěvnice a návštěvníci měli možnost za týden zhlédnout všechna představení.
Odborný program a brněnský kontext
Součástí festivalu je odborný program určený divadelním profesionálkám a profesionálům a pracujícím v kultuře z celé republiky. Tematické debaty se zaměří na odolnost kulturního sektoru v současné době, na fungování kultury v regionech, včetně Jihomoravského kraje, a na umění ve veřejném prostoru; proběhne také setkání zřizovaných a nezřizovaných subjektů a speciální sekce pro propojení studentů a studentek JAMU s nezávislou scénou.
Festival brněnských nezávislých divadel je prvním svého druhu v Brně a na Moravě. Srovnatelné přehlídky nezávislých souborů existují například v Praze (Malá inventura) nebo v Liberci (WTF?!) — Jihomoravský kraj dosud podobnou platformu neměl.
Na jednotlivá představení lze zakoupit vstupenky samostatně. Festival nabídne také tři varianty zvýhodněných akreditací. Kompletní program a předprodej jsou spuštěny na webových stránkách festivalu.
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