Divadlo Mikro-teatro uvede v listopadu tři nové projekty
Brno, 29. října 2025 - Bohoslužba se nemusí odehrávat jen v kostele, s Hospodinem se můžete setkat třeba i v divadle. Už 6. listopadu se pod taktovkou brněnského nezávislého Divadla Mikro-teatro uskuteční akce s podtitulem jako v nebi, tak i v divadle. Bohoslužbu slova povede v prostorách kongresového sálu divadla Husa na provázku na Zelném trhu č. 294 kněz Jan Hanák při příležitosti křtu jeho nové knihy s názvem Za kostelem.
Speciální hostkou bude také režisérka Hana Mikolášková a těšit se můžete i na moderátorku Veroniku Všianskou, uměleckou vedoucí Divadla Mikro-teatro a současně jednou z autorek projektu. „Hospodin v divadle je unikátní možnost, jak se dostat do komunity věřících, ale i naopak – jak z ní vykouknout.” popisuje Veronika. Celý večer hudebně doprovodí Tomáš David.
V listopadu nabídne Divadlo Mikro-teatro divákům také mnoho dalších netradičních kulturních zážitků.
Cena Péče je inscenace vyprávějící o životě a tvorbě významné české architektky Růženy Žertové a přináší silný příběh tří žen, jež se prosadily na poli architektury, a které spojila poslední dvě přání nejstarší z nich. „Jaký význam má pro nás odkaz člověka? Dokážeme druhým věnovat svou péči a jakou má pro nás tato péče vlastně cenu? I o tom pojednává naše inscenace.“ říká režisérka projektu Gabriela Ženatá. Nejbližší představení Ceny Péče se uskuteční již 3. listopadu v prostorách Pedagogické fakulty MUNI v ulici Poříčí č. 7/9 a v hlavních rolích se tu představí herečky Lucie Ingrová, Hana Jagošová a Kateřina Jebavá.
Imerzní scénickou skicu podle nově vydaného románu spisovatelky Dory Kaprálové s názvem Mariborská hypnóza odehraje Mikro-teatro v rodném byte samotné autorky, v Rezidenci Café Kaprál, už 20. listopadu. Herečky Veronika Všianská a Markéta Richterová se stanou vašimi průvodkyněmi příběhem o bílé a černé magii, o smyslu psaní, o životě mouchy domácí, ale také o digitálních parazitech světa a o lásce jako o nejvyšší formě hypnózy. Po představení se můžete těšit i na diskusi s režisérkou Dašou Belkovou a dramaturgyní Alžbětou Michalovou.
Mikro-teatro je brněnský divadelní soubor, který vznikl v roce 2019. Tvoří jedinečné kulturní zážitky, které se odehrávají v těsné blízkosti diváka, v malých bytových prostorech, takřka na dotyk. Současně se zajímá o zapomenuté ženské osobnosti, které však ve společnosti nejsou moc vidět. Mikro-teatro v současnosti sídlí v prostorách klubu Pomezí na Kounicově ulici č. 9.
Zdroj a foto: Mikro-teatro/Jakub Šnajdr
