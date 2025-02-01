Bastián a Átrej se vydají na záchranu Fantázie v Divadle Polárka
Brno, 18. října 2025 – První premiérou Divadla Polárka v divadelní sezóně 2025/2026 bude Nekonečný příběh v režii Adama Steinbauera. Divačky a diváci od jedenácti let se mohou spolu s Bastiánem vydat zachránit Fantázii a snad i skutečný svět před přibližující se Nicotou už 1. listopadu 2025.
Nekonečný příběh v režii a autorské dramatizaci Adama Steinbauera úzce souvisí s tématy, jimž se Divadlo Polárka bude věnovat ve své 28. divadelní sezóně s názvem Na světlo: „Nekonečný příběh je existenciální román o sebepoznání pro děti i dospělé, který nabízí možnost vyrovnat se se zásadními životními otázkami a vlastním strachem, pohlédnout do tváře svým špatným stránkám, které je dobré znát. V neposlední řadě se zabývá pochopením vlastního ega a tužeb,“ přibližuje Steinbauer.
Nekonečný příběh je v povědomí často spojován s filmovou adaptací z roku 1984, která ale zobrazuje pouze první část knihy a příběh zplošťuje, proto se s její podobou autor knihy Michael Ende nikdy nesmířil. Inscenační tým Nekonečného příběhu v Divadle Polárka přistupuje naopak k původní předloze s velkým respektem a klade důraz na obě části knihy. Inscenace zobrazuje Bastiánovu mytologickou iniciační cestu, díky níž přechází z jedné životní fáze do druhé, jak popisuje Steinbauer: „Bastián se vydává na cestu za sebepoznáním ve chvíli, kdy se musí vyrovnávat se situací kolem nemocné maminky. Díky této cestě se stává mužem, který je schopen postavit se za svá práva, poznat svůj vnitřní svět a buď ho uzdravit, nebo ho zničit.“
I proto se spolu s dramaturgyní Dagmar Haladovou rozhodli inscenaci vytvořit pro dospívající děti od jedenácti let, které jsou při poznávání sebe sama citlivější. Stejně jako Bastián, v jejich pojetí feminní kluk, který se vymyká z kolektivu svou jinakostí. Kromě témat dospívání, otázky smyslu života, smrti a vyrovnávání se s ní zdůrazňuje Steinbauer s Haladovou téma hledání vlastní vůle a uvědomění si vlastního já: „Na Aurynu, který dostává Bastián od Dětské císařovny, čte slova Konej, co si přeješ, která ale nejprve dezinterpretuje. Teprve později objeví jejich skutečný smysl: najít svou pravou vůli a něco přinést komunitě, společnosti. To v konečném důsledku znamená přijmout vlastní osobnost, která v sobě snoubí pozitivní i negativní vlastnosti.“
Inscenace, ve které se představí téměř celý herecký soubor, pracuje také se zrcadlením skutečného světa do světa Fantázie – ve snové realitě, kterou Bastián zažívá, se odráží skutečná realita. „Toto zrcadlení postav je do určité míry zobrazení našeho vědomí a podvědomí. Ani mince nemá jen jednu stranu, stejně tak je v to životě. Nabízí nám to prostor pro f/Fantázii, a tu můžeme utvářet my všichni,“ vysvětluje dramaturgyně.
Princip zrcadlení skutečného světa a Fantázie je vizuálně zobrazen také na scéně a v kostýmech, za kterými stojí scénografka Magdalena Teleky. Bastián se na jevišti Divadla Polárka ocitá nejprve na nemocničních chodbách, kam přichází za nemocnou maminkou, ale také se zde skrývá před partičkou spolužáků-šikanátorů. Nemocnice se tak stává motivem nemocného světa a poukazuje na to, že člověk, který projde iniciační cestou, pozná, co a jak je potřeba léčit.
Právě v nemocnici Bastián nalézá tajuplnou knihu, díky níž se ocitne v nekonečné říši Fantázie obývané bájnými bytostmi. Jeho pomoc potřebuje hrdinka Átrej, povolaná k záchraně Fantázie Dětskou císařovnou. Záchrana Fantázie je pro inscenační tým stále aktuální. „Fantázie je v každém z nás a kolem nás všech. Když začneme od sebe, můžeme zachránit i zbytek světa. Protože Nicota se dá přemoci, jen když budeme chtít,“ vysvětluje Haladová, kterou doplňuje Steinbauer: „Fantázie je vnitřní svět se vší jeho rozmanitostí. Něco, co se totalitní režimy snaží co nejrychleji zadusit, jak možná sami brzo uvidíme. Zároveň je velmi důležité od dětství pracovat s tím, že fantazie, snění není lež. Je to známka bohatého vnitřního světa. Má ale i negativní konotaci, protože se v ní dá ztratit. A pro ty, kteří nemají pod kontrolou své ego, může být tato cesta do Fantázie zničující.“
Musíš použít poslední přání, aby ses vrátil domů. Musíš uzdravit náš svět, jinak Fantázie zase podlehne zkáze…
Přijměte volání Dětské císařovny a Átrej a přijďte do Polárky zachránit Fantázii, ale také poznat sami sebe!
