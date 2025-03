Světová premiéra inscenace La Pícara v divadle Mikro-teatro

Brno, 20. března 2025 – Nezávislé divadlo Mikro-teatro uvede v sobotu 22. března světovou premiéru hry La Pícara autorské dvojice Pavla Drábka a Joshe Overtona. Premiéra se uskuteční v prostorách divadla na Josefské 1, ale reprízovat se bude v hospodách, kavárnách, vinárnách a jiných společensky bujarých místech.

Catalina de Erauso v patnácti letech utekla z kláštera a zbytek života prožila pod mužskou identitou, což jí umožnilo vést až neuvěřitelně dobrodružný život, během kterého procestovala prakticky celý soudobý hispánský svět. Monodrama na hraně skutečného svědectví a mystifikace skvěle zapadá do dramaturgické linie divadla sledující příběhy výrazných takřka zapomenutých žen. Režisér inscenace Jan Cimr k předloze dodává: „Zrovna dnes neškodí připomenout si, že žádná politická, společenská ani jiná síla nedonutí všechny lidi žít podle jedné normy, proti své přirozenosti a svému přesvědčení. A že každá snaha člověka zglajchšaltovat a zaškatulkovat otevírá Pandořinu skříňku - co udělá člověk zahnaný systémem do kouta?“

V hlavní roli Cataliny de Erauso se představí Kateřina Jebavá. Partnerem jí na jevišti bude známý brněnský skladatel a muzikant Tomáš Vtípil. A premiérový večer obohatí také přítomnost obou autorů – Pavla Drábka a Joshe Overtona, kteří byli po celou dobu příprav v úzkém kontaktu s inscenačním týmem. Jedinečnost projektu shnují slova umělecké šéfky divadla Veroniky Všianské: „Světová premiéra, zcela výjimečný příběh a pravidelné uvádění v brněnských lokálech. Jednoduše divadlo, které přijde za svými diváky na nečekaná místa. Co zajímavějšího by si šéf divadla mohl pro své diváky přát.“

Mikro-teatro je brněnský divadelní soubor, který vznikl v roce 2019. Tvoří jedinečné kulturní zážitky, které se odehrávají v těsné blízkosti diváka, v malých bytových prostorech, takřka na dotyk. Současně se zajímá o zapomenuté ženské osobnosti, které však ve společnosti nejsou moc vidět. Mikro-teatro sídlí v prostorách bývalého kláštera na Josefské 1.

Vstupenky jsou k dostání v síti GoOut.

Foto: ideogram.ai