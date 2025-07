Letní scéna Divadla Bolka Polívky se přehoupla do druhé poloviny

Brno, 22. července 2025 – Přízeň diváků, a nepřízeň počasí. Tak lze ve stručnosti shrnout dosavadní průběh 10. ročníku Letní scény Divadla Bolka Polívky, která se na Kraví hoře v Brně přehoupla do své druhé poloviny.

„Zájem diváků je poměrně značný a některé tituly byly velmi rychle vyprodány. Ale větru a dešti poručit neumíme, naštěstí, nicméně je pravda, že nás více než kdy dřív zatím potrápily především lijáky a bouřky, navíc občas v kombinaci se silným větrem. Všechna představení, která jsme kvůli tomu nemohli odehrát, ale přesouváme do našeho sálu v Bílém domě, kde si je diváci mohou užít v podzimních termínech. Zakoupené vstupenky jim zůstávají v platnosti,“ uvedla ředitelka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková.

A na co se lze ještě v amfiteátru v areálu koupaliště na Kraví hoře těšit? Z činoherních představení jsou to například tituly s Chantal Poullain, jejíž výkon dominuje jak Šesti tanečním hodinám v šesti týdnech (22. července), kde je jí partnerem Martin Kraus, tak Rebelkám (1. srpna), kde s ní druhou z žen, které zkouší vzít vlastní život do svých rukou, ztvárnila Štěpánka Křesťanová.

Po letošní obnovené premiéře pod střechou čeká komedii ze života Biostory 24. července další, tentokrát pod otevřeným nebem. Hra vychází z reálného života, a tedy i skutečných situací a je určena pro všechny, kdo jsou ochotni podívat se na sebe trošku z nadhledu. Barboru Seidlovou jako výživovou poradkyni na mateřské a Nikolu Zbytovskou v roli zubní hygienistky v příběhu o hledání sebe sama doplňuje nově Světlana Nálepková jako psychiatrička.

Páry, které již dlouho pojí snubní prstýnek, se jistě najdou v komedii Manželství v kostce (28. července). Ty, kteří teprve o svatbě uvažují, však Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil určitě přinejmenším dobře pobaví (a možná i nabídnou poučení do budoucna). A když už mluvíme o vztazích mužů a žen, tak určitě lze doporučit ještě oblíbenou francouzskou komedii O lásce s Janou Krausovou a Karlem Rodenem – na programu najdete 6. srpna.

Samozřejmě se návštěvníci ještě mohou těšit i na koncerty: 30. července vystoupí Hana a Petr Ulrychovi & Javory. Nabídnou svébytný hudební žánr, odborníky nazývaný „moravská world music“, který si za desetiletí, co tato nezaměnitelná sourozenecká dvojice působí na české hudební scéně, našel dlouhé řady příznivců a fanoušků. Třešinkou na dortu letošní mimořádné koncertní série v rámci Letní scény Divadla Bolka Polívky se stane Vojtěch Dyk a jeho Intimity s klavírem (9. srpna).

Definitivní tečku za desátým ročníkem Letní scény Divadla Bolka Polívky pak udělá 10. srpna zatím poslední autorské představení Bolka Polívky Sága aneb Vizovský zázrak. V „obklopeném sólu“ se vrací nejen do dětství, ale připomíná originálním způsobem i své velké role, které dnes už patří do zlatého fondu českého divadla.

Kompletní program je k dispozici na adrese letniscena.divadlabolkapolivky.cz, kde si lze zakoupit i vstupenky. „Pár jich ještě zbývá, ale určitě neváhejte,“ doporučuje Kateřina Komárková a dodává: „Letní scéna na Kraví hoře má nezaměnitelnou atmosféru, sama tam chodím velmi ráda buď na představení, nebo jen tak posedět jak s naším týmem, tak s herci a herečkami.“

LETNÍ SCÉNA 2025, Brno – amfiteátr Kraví Hora

ÚT 22. 7. 20:30 Šest tanečních hodin v šesti týdnech

ST 23. 7. 20:30 Caveman

ČT 24. 7. 20:30 Biostory

NE 27. 7. 20:30 Dokud nás milenky nerozdělí

PO 28. 7. 20:30 Manželství v kostce

ÚT 29. 7. 20:30 Manželské turbulence

ST 30. 7. 20:30 Hana a Petr Ulrychovi & Javory / KONCERT

ČT 31. 7. 20:30 Vše o ženách

PÁ 1. 8. 20:30 Rebelky

SO 2. 8. 20:30 Butch Cassidy a Sundance Kid

NE 3. 8. 20:30 TIK TIK

PO 4. 8. 20:30 Na zlatém jezeře

ÚT 5. 8. 20:30 Sex pro pokročilé

ST 6. 8. 20:30 O lásce

ČT 7. 8. 20:30 S láskou Mary

PÁ 8. 8. 20:30 Mimo mísu, ale spolu!

SO 9. 8. 20:30 Vojtěch Dyk: Intimity s klavírem / KONCERT

NE 10. 8. 20:30 Sága aneb Vizovský zázrak

Zdroj a foto: Divadlo Bolka Polívky