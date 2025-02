Novinky v Divadle Bolka Polívky: Biostory a pražská premiéra Pépeho

Brno, 6. února 2025 – Galerie u dvou Polívků hostí výstavu Rostislava Pospíšila a začíná fungovat jako kavárna. Inscenaci Biostory čeká 7. února 2025 obnovená premiéra v novém obsazení. A slepice pojede do Prahy: Pépe v podání Pavola Seriše a jeho dcery Juliany se v hlavním městě poprvé představí v Divadle Bravo!. Tolik ve zkratce k hlavním únorovým novinkám.

Galerie u dvou Polívků představuje Rostislava Pospíšila a otevírá se i jako kavárna

Brouci, ptáci, lidi, věci. Nesourodá výstava kreseb, grafiky a obrazů brněnského výtvarníka Rostislava Pospíšila zaplnila Galerii u dvou Polívků na Jakubském náměstí 5. Svébytný výtvarník, který letos na podzim oslaví 75. narozeniny, se takto rozsáhlou kolekcí prací představuje ve svém domovském Brně po delší době, i proto určitě stojí za to do foyer bývalého sídla Divadla Bolka Polívky do 14. března zavítat.

„Rosťa Pospíšil se věnuje přírodě, přírodě okolo nás i v nás. Vytvořil svůj vlastní svět, který možná ani není o moc hezčí než ten opravdový, ale určitě je usměvavější. A usmívá se něžně a vytrvale,“ uvedl při vernisáži Bolek Polívka. S jeho divadlem Rostislav Pospíšil také dlouhodobě spolupracuje – naposledy jako scénograf při inscenaci Deskový statek. Výstavu si můžete prohlédnout v Galerii u dvou Polívků každý všední den od 9 do 20 hodin.

Rostislav Pospíšil se věnuje typografii, kresbě, grafice, malbě a scénografii. Je ale rovněž příležitostný spisovatel a divadelní autor. Samostatně vystavoval nejen na Moravě a v Čechách, ale také ve velké Británii, Německu, Polsku, Rakousku a v USA. V době LOH v Atlantě v roce 1996 zdobila jeho díla zahradu českého olympijského domu. Graficky připravil řadu knih, mimo jiné pro nakladatelství Atlantis. Jeho kresby také neodmyslitelně patří k projektům Ekologického institutu Veronica a Nadace Partnerství. Podle vlastních slov miluje dadaismus a surrealismus, ale zároveň chce, aby jeho tvorba nesla nějaké sdělení a nebyla samoúčelná. „Celé roky byla umělecká veřejnost přesvědčená, že jeho obrázky malují jeho vlastní děti. Když vyrostly, říkalo se, že obrázky krade v mateřských školkách. Pravda je ale horší, všechno maluje sám,“ píše se na Wikipedii.

Galerie u dvou Polívků se současně mění rovněž v plnohodnotnou kavárnu. Oficiálně a slavnostně se tak stane v sobotu 8. února v 18 hodin – jste srdečně zváni. Nabízet bude kromě uměleckého zážitku nadále každý všední den od 9 do 20 hodin klidné posezení v rušném centru města. Útulné prostředí doplněné díky aktuálním výstavám díly předních výtvarníků lze využít nejen k relaxaci či k setkání s přáteli, ale také jako pracovní místo s dostupnou wi-fi. V sortimentu najdete různé druhy kávy a čaje, alko a nealko nápoje i něco drobného k zakousnutí.

Světlana Nálepková doplní v Biostory Barboru Seidlovou a Nikolu Zbytovskou

Komedii Biostory nastudovalo Divadlo MALÉhRY v roce 2013 pod hlavičkou Divadla Bolka Polívky v reakci na „módu“ různých seberozvojových kurzů, které mnohdy pod nálepkou ‚pomoci’ jen zneužívají odvěké touhy lidí po spokojenosti či po zdraví. Její autorkou je Daniela Zbytovská, která v ní rovněž účinkovala spolu s dcerou Nikolou a Barborou Seidlovou. Populární inscenaci teď čeká 7. února obnovená premiéra poprvé v Bílém domě a s novým obsazením: roli po Daniele Zbytovské († 2023) převzala Světlana Nálepková.

„Hra vychází z reálného života, tedy i reálných situací. Je určena pro všechny, kdo jsou ochotni podívat se na sebe trošku z nadhledu, zasmát se…,“ přibližuje děj Barbora Seidlová. Se Světlanou Nálepkovou je spojuje nejen profese, herečky se totiž znají především ze společného pobytu v Himalájích. „Baví nás osobní rozvoj, práce na sobě, nějaká spiritualita a tam se to všechno dobře propojilo. Myslím si, že vzniklo skvělé spojení tří ženských, které mají více méně stejné názory na svět, na vztahy a věci kolem nás. Takže když mi holky poslaly scénář Biostory, od první chvíle jsem věděla, že je to ono,“ říká Světlana Nálepková a dodává: „Hlavně jsem se celou dobu smála nahlas, což se mi při čtení scénáře dlouho nestalo. Navíc je to trošku, vlastně hodně, parodie na seberozvoj, kterým se já sama zabývám a dělám na to téma semináře. Přišlo mi tedy dvojnásob vtipné, udělat si trošku srandu z toho, co já sama provozuju.“

Biostory vychází z reálného života, tedy i reálných situací. Její děj se odehrává na kurzu „Hunkovy metody“, kde se výživová poradkyně na mateřské dovolené (Barbora Seidlová), psychiatrička (Světlana Nálepková) a zubní hygienistka (Nikola Zbytovská) snaží nalézt samy sebe. A co znamená BIO v názvu? Být In Okamžitě nebo Bohužel I Okraden? Nebo něco úplně jiného? Nejbližší reprízy jsou v Bílém domě na programu 8. dubna a 21. května 2025.

Pépe, Pavol Seriš a jeho dcera Juliana míří do Prahy

Vydařený návrat legendy. Inscenaci Pépe, kterou před půl stoletím její autor a hlavní představitel Bolek Polívka původně uvedl v Divadle na provázku a posléze s ní sklízel úspěchy po celém světě, znovu nastudoval Pavol Seriš. Herec, divadelník, mim a stand-upista se v ní v premiéře divákům představil vloni v prosinci v Divadle Bolka Polívky se svojí talentovanou dcerou Julianou. Inscenace od té doby sbírá nejen ocenění kritiků, ale především nadšené ohlasy diváků. Nyní se křehký příběh o zrodu přátelství, které je silnější než strach o život, dočká 19. února prvního uvedení v Praze v Divadle Bravo!.

Scénická báseň přivádí na jeviště klauna s dítětem (a živou slepicí) a její poselství nejenže nezestárlo, ale rezonuje vzhledem k současné mezinárodní situaci s mnohem větší silou. „Byla to pro mne velká výzva. Dosud jsem nikdy neobnovoval kdysi existující inscenaci, ani jsem nikdy nehrál s dětským hercem, natož s vlastní dcerou,“ uvedl před brněnskou premiérou Pavol Seriš. Původní předloha Pépeho ale v nové verzi přece jen doznala mírných změn. „Kostra příběhu se nezměnila, nejde však o přesnou kopii. Scénář jsme zhruba ze třetiny obměnili a přizpůsobili našim schopnostem. Zatímco Bolkova verze byla hodně hudební, ta naše je více klaunská a taneční. Nesmírně si vážím Bolkovy velkorysosti a toho, že nám dal volnou ruku,“ upřesnil Pavol Seriš. Ke spolupráci si přizval své osvědčené spolupracovníky: režiséra Dalibora Buše, dramaturga Matěje Randára a výtvarnici Bernadett Királyovou.

Zdroj a foto: Divadlo Bolka Polívky/David Konečný