V Káznici odehrají cestovatelskou klauniádu o turistice a přátelství

Brno, 27. března 2025 – Divadelní uskupení bazmek entertainment připravuje výlet. Autorská a klaunská cesta Dagmar Říhové a Kristýny Kučerové se premiérově uskuteční v brněnské Káznici 23. dubna od 19 hodin. S autorkami inscenace v hlavní roli budou diváci putovat krajinou setkání, sdílení i nekomfortu, stávajícími se katalyzátory osobního růstu a nových perspektiv.

Češi nejsou jen národem pivařů a houbařů, ale také turistů. Kvalita značení našich turistických tras je pověstná a inspiruje i jiné národy. Po propadu způsobeném koronavirovou pandemií je turistika na vrcholu popularity. Čím to je? Bojíme se mizení přírodních krás? Hledáme únik od hektického životního stylu? Toužíme po seberozvoji, který cestování svými výzvami přináší?

"Proč by se tomu nekomfortu někdo vystavoval, když na vás třeba polovinu času prší a zbylou polovinu času hledáte místo, kde budete spát nebo co budete jíst. A když jsme nad tím s Patrikem a Kristýnou uvažovali, přišli jsme na to, jak ta malá míra nekomfortu ve skutečnosti posiluje a obohacuje. A jak je potom ten opravdový komfort dlouhodobě naopak frustrující a stagnující. Kdo není v pohybu, jako by nebyl vůbec," říká spoluautorka inscenace Dagmar Říhová a k tomu dodává: "Když člověk opouští něco, co zná, i když je to třeba jen na chvíli, tak potom to, k čemu se zpátky vrací, najednou získává nový rozměr. Něco, co tam předtím nebylo. Nebo to jenom neviděl."

Turistika může být také lékem proti odtrženosti od svého okolí i od sebe. "Pro mě je největší téma sdílení. Pro někoho může být extrémně očistná ta samota, jenže stejně se pak většina takových lidí vrátí a chtějí o tom všem říct. Já si myslím, že radost, která není sdílená, není radost," říká spoluautorka a herečka Kristýna Kučerová.

Na obalu Tatranky

Datum premiéry: 23.4.2025 od 19:00

Místo konání: Káznice, Bratislavská 249/68, Brno-Zábrdovice

Autorky a performerky: Dagmar Říhová, Kristýna Kučerová

Dramaturgie: Patrik Boušek

Scéna: Klára Trubáková

Režijní spolupráce: Dalibor Buš, Petr Jarčevský

Produkce a propagace: Andrea Polnická, Zuzana Přikrylová

Foto: Terezie Fojtová