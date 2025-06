Divadlo Polárka zve do krajiny šťastného dětství v Bullerbynu

Brno, 31. května 2025 – V sobotu 31. května uvede Divadlo Polárka poslední premiéru sezony 2024/2025. Na Velké scéně ožijí legendární Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové v dramatizaci Terezy Lexové. Divačky a diváky od šesti let čeká cesta do Bullerbynu, který je synonymem idylického dětství, ale také spouštěčem vlastních vzpomínek i touhy po dobrodružství.

Pátou a poslední inscenací v závěru sezony 2024/2025 s názvem Do sebe. budou symbolicky před blížícími se prázdninami generacemi oblíbené Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. V režii Jiřího Jelínka půjde především o příběh šestice dětí, který divačky a diváky obejme laskavostí a hřejivou atmosférou prožívání dětských let na místě, kde život plyne pomalu a v souladu s ročními obdobími a kde se odehrávají nezapomenutelné zážitky.

Dramatizace vznikla přímo na míru Divadlu Polárka. Tereza Lexová při jejím psaní vycházela z knižní předlohy Astrid Lindgrenové, ze které s Jiřím Jelínkem vybrali konkrétní příběhy: „V dramatizaci by se mohl objevit každý z původních příběhů. Každý jeden z nás, kdo tuto knihu četl, si totiž hned vybaví svoji oblíbenou kapitolu. Nebylo ale možné převyprávět celou knihu, a tak jsme při výběru zvolili jako klíč naše oblíbené kapitoly,“ přibližuje Lexová.

Mezigenerační oblíbenost této knihy Astrid Lindgrenové napříč Evropou Lexová přisuzuje obyčejnému životu postav, který je blízký našim všednodenním životům: „Děti z Bullerbynu jsou jednoduše úplně normální. Řeší to, co všichni dobře známe – ráno si dáme kakao, jdeme si hrát na zahradu. A právě to je velké dobrodružství. Každá sebemenší věc, která se v dětství děje, získá s odstupem let své kouzlo. Vyvolá ve vás zpětně emoce nebo rozžije čichovou paměť. Tato krajina dětství není bezproblémová, ale je přímá, rovná, čistá.“

Jednotlivé příběhy jsou vyprávěny z pohledu všech dětí z Bullerbynu. Ty obklopují hračky, které v rukou herců ožívají spolu s loutkami Báry Čechové. Lasse, Bosse, Olle, Lisa, Anna a Britta sice vystupují zdánlivě jako kolektiv, ale v inscenaci se postupně všichni ocitají v pozici vypravěče. Každá z postav si z dětství odnesla ze své perspektivy jiný silný vjem, a tak je důležité prožívání a vnímání jednotlivých zážitků každého z nich. Stejně tak vnímá režisér Jiří Jelínek i roli herců, kteří žili své dětství v různých časových obdobích: „Byl bych rád, kdyby do inscenace otiskl každý z herců kousek svého dětství.“

Různorodost prožívání si tvůrci uvědomují rovněž v rovině dětských a dospělých diváků, kteří budou inscenaci vnímat odlišně na základě své životní zkušenosti. Děti prožijí dobrodružství spolu s hlavními postavami, protože samy dětská léta prožívají tady a teď. Oproti tomu dospělé diváky vtáhne inscenace do jejich vlastní krajiny dětství, která je minulostí: budou si moci vybavit její střípky a vzpomínky, na které možná dávno zapomněli.

Pro inscenaci vznikla také autorská hudba. Texty Terezy Lexové a Jiřího Jelínka zhudebnil David Smečka. Písně prohlubují atmosféry a nálady daných scén a hudba tak podle Jelínka otevírá další možnosti diváckého vnímání: „Přáli bychom si, aby diváci odcházeli z představení s tím, že si v sobě příběh dětí z Bullerbynu odnesou i díky písničkám, které v nich budou dlouho doznívat pro svou zapamatovatelnost, takže si je budou moct zpívat dál.“

„Je mi líto všech, co nežijí v Bullerbynu,“ zaznívá v jedné z kapitol povzdech Lisy. Nechte se proto do Bullerbynu alespoň po dobu představení přenést, a dovolte si znovu zažít něco, na co budete dlouho vzpomínat!

Premiéra inscenace proběhne v rámci Dne dětí s Polárkou, který se koná 31. května 2025. Děti z Bullerbynu odehraje soubor hned dvakrát, v čase 10.30 a 17.30. Od 14.00 do 17.00 je pro divačky a diváky připraven program s názvem Rok v Bullerbynu, který bude vycházet z bullerbynovských dobrodružství: děti budou moct navštívit tvořivé dílny a divadelní workshopy, díky nimž se ocitnou ve světě, ve kterém je všem (a hlavně dětem) dobře.

