Divadlo Polárka po prázdninách vykročí do 28. sezóny s řadou premiér

Brno, 7. července 2025 – Po prázdninách Divadlo Polárka čeká 28. divadelní sezóna s názvem Na světlo, v rámci které repertoár obohatí čtyři premiéry věnující se mimo jiné odvaze přestat se skrývat před okolním světem. Pro divačky a diváky Polárka připravuje Nekonečný příběh Michaela Endeho, Stalo se mi tělo Zuzany Scerankové a Viktorie Vášové, Grandhotel pocitů Lidie Branković a Jsem Vincent a můj plán je přežít! Enne Koens.

Sezóna 2025/2026 Na světlo je třetí z trilogie sezón s osobnostně rozvojovým přesahem. Po sezónách s názvy Na tělo! (2023/2024) a Do sebe. (2024/2025) je čas vykročit ze tmy a vyjít na světlo. „Poté, co jsme minulou sezónu trávili s fokusem do sebe, jsme odhodlaní vykročit na světlo. Postavit se za svou jinakost a pestrost a přicházet do světa se svým já, abychom svým příběhem obohacovali a proměňovali nejen své okolí,“ popisuje umělecký šéf Polárky Jiří Hajdyla. Vyjít na světlo totiž znamená zveřejnit svůj osobní příběh, aby mohl povzbuzovat, inspirovat, uzdravovat. „To všechno vyžaduje odvahu a sebejistotu, se kterou souvisí přijetí sebe sama a objevení síly vlastního hlasu. Teprve pak se můžeme postavit za to, kým jsme, a stejně tak přistupovat k druhým,“ doplňuje dramaturgyně Sára Matůšová.

První premiérou sezóny bude Nekonečný příběh Michaela Endeho s podtitulem Boj o život za hranicemi skutečného světa v režii Adama Steinbauera. Hlavní hrdina Bastián bude řešit dilema, zda se před nepřejícím světem skryje ve světě Fantázie, nebo se rozhodne realitě čelit, a změní tak nejen svůj život. Nekonečný příběh, ve Steinbauerově dramatizaci určený divačkám a divákům od 11 let, tak otevře především téma bojů dospívání.

V březnu odpremiéruje Polárka hned dvě inscenace pro mladší děti. Velká scéna bude patřit autorské objektově-pohybové inscenaci Stalo se mi tělo v režii Viktorie Vášové. Vychází z konceptu Vášové a scénografky Zuzany Scerankové, které si na tělo s divačkami a diváky od 5 let posvítí z různých úhlů pohledu. Každé tělo je jedinečné a fascinující, a tak by měla inscenace podtrhnout i vnímání sebe sama a vlastního sebevědomí.

Pro děti od 3 let a jejich rodiče vznikne v režii Jiřího Hajdyly výtvarná inscenace Grandhotel pocitů podle knihy Lidie Branković. Při návštěvě tohoto zvláštního hotelu divačky a diváci poznají ubytované hosty, jako jsou Radost, Smutek nebo Vztek. Někdy panu hoteliérovi přerůstají tito hosté přes hlavu a těší se, až si sbalí saky paky, jindy si přeje, aby zůstali napořád. Nikdy neví, kdo se u něj v hotelu ohlásí, ale pokoj tam má pro každého.

Před prázdninami se pak dětem od 9 let představí hrdina, který bojuje odmala se šikanou a nepřijetím. Dramatizace knihy Enne Koens Jsem Vincent a nebojím se pod názvem Jsem Vincent a můj plán je přežít! v režii Jána Mikuše otevře bolavý příběh, skrze jehož sdílení si divačky a diváci mohou společně uvědomit, jak důležité je postavit se sám za sebe a otevřít svůj svět druhým.

Divadlo Polárka zve kromě svých představení také na doprovodné aktivity a festivaly. Sezónu odstartuje ve dnech 18.–21. 9. 2025 10. ročník festivalu Polárkový dort, který kromě divadelních představení Polárky, hostujících divadel a doprovodného programu pro rodiny s dětmi letos obohatí linka pro young adult diváctvo. V rámci této části programu Polárka připravuje mimo jiné Gen Z symposium, které by mělo otevřít dialog mezi touto diváckou skupinou a divadelními tvůrci, kteří se divadlu pro mladé dospělé věnují. V nadcházející sezóně nebude chybět ani listopadová inscenovaná procházka Underground 89,- nebo festival batolecího divadla MimiArt.

Řadu akcí a workshopů připravuje i Malý vůz, tým divadelních lektorek a lektorů Polárky. Ti spolu s herci připravili na prázdniny pro divačky a diváky letní venkovní bojovou hru. Než začne nová divadelní sezóna, mohou si rodiny s dětmi od 6 let vyzkoušet díky audiowalkovému formátu kouzla i úskalí herecké profese a vše spojit s příjemnou procházkou mezi Polárkou a Björnsonovým sadem.

Foto: Divadlo Polárka