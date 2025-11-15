Divadlo Polárka připomene minulý režim i podporu aktivní občanské společnosti
Brno, 10. listopadu 2025 – Divadlo Polárka zve už počtvrté na Underground 89,- – inscenovanou procházku prostory divadla, při které divačky a diváci zažijí osmdesátky na vlastní kůži. Tímto happeningem chce Polárka připomenout každodennost i zásadní události roku 1989, a zároveň poukázat na důležitost aktivního občanství v historii, ale také současnosti. V průběhu sametového večera se proto zúčastnění mohou zapojit rovněž do Maratonu psaní dopisů, který organizuje nezisková organizace Amnesty International.
Divadlo Polárka se u příležitosti připomínky výročí sametové revoluce promění na několik dní před 17. listopadem v Kulturní dům Jitřenka, skanzen komunismu. Divačky a diváky čeká ve všech prostorách divadla socialistická atmosféra, díky níž si osmdesátky budou moct alespoň na chvíli zažít i ti, kteří se narodili už do svobodné České republiky: „Vzhledem k tomu, že většina našich mladých diváků – a nutno dodat, že ani většina nás tvůrců – rok 89 nezažila, chceme takto dát příležitost především rodičům a prarodičům, aby tento zážitek sdíleli se svými dětmi, aby vyvolal otázky a společné debaty nad minulostí a možná i přítomností naší země,“ zve umělecký šéf Divadla Polárka Jiří Hajdyla. Divadelní happening Underground 89,- se společenským přesahem je určen divačkám a divákům od jedenácti let. Tento rok se odehraje ve dnech 13., 14. a 15. listopadu, vždy od 17.30 hodin. 15. 11. se zároveň tento happening v Polárce odehraje naposledy.
Projekt Underground 89,- je výjimečný také tím, že představuje události z roku 1989 z jiné perspektivy, prostřednictvím inscenované divadelní procházky – divačky a diváky čeká imerzivní divadelní zážitek, který jim zprostředkuje setkání s nejrůznějšími postavami tohoto období našich dějin. V prostorách divadla narazí na řadu osobností z českého disentu, mezi které patří Karel Kryl, Marta Kubišová, Dana Němcová nebo samotný Václav Havel, vedle nich ale potkají rovněž postavy z každodenního života. Důležitou roli zde bude mít také studentstvo a jeho hlas.
Do happeningu se stejně jako předešlé roky zapojuje celý soubor a hosté, mezi kterými ale nechybí ani ostatní zaměstnanci Divadla Polárky. Herecký soubor se v průběhu večera představí také v rolích muzikantů a zpěváků. V druhé části večera, který připomíná sametovou revoluci, zazní mimo jiné legendární Modlitba pro Martu nebo písně Hudby Praha, chybět nebudou ani pozdější zásadní songy jako Smells Like Teen Spirit od kapely Nirvana.
Právě v této části večera bude vedle koncertu podpořen především aktivní občanský hlas (nejen) mladé generace: s odkazem na studentské předchůdce z roku 1989, ale zároveň se značnými přesahy do současnosti. „Ačkoli je pro Divadlo Polárka důležitá oslava svobody a demokracie a připomínka těch, kteří se na sametové revoluci podíleli, chceme připomínat také to, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí ani v dnešní době, jak dosvědčuje situace v mnoha zemích světa,“ vysvětluje dramaturgyně Sára Matůšová. I z tohoto důvodu se Polárka rozhodla pokračovat ve spolupráci s neziskovou organizací Amnesty International, která bude opět součástí všech tří undergroundových dní: prostřednictvím projektu Maraton dopisů budou mít zúčastnění možnost k občanské angažovanosti přímo na Malé scéně Polárky. Psaním dopisů budou moci podpořit konkrétní lidi z různých koutů světa, kteří jsou neprávem stíhaní nebo věznění kvůli tomu, že využili aktivně svůj hlas.
V průběhu happeningu zazní mimo jiné citát Karla Kryla: „Moc si nepískejme, protože veškeré tyto věci se mohou opakovat. Dokonce i v demokracii nebo v demokratuře, která by mohla nastat…“ Přijďte se proto společně s Divadlem Polárka naladit na oslavy a připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii a společně se zamýšlet nad tím, jak křehká svoboda může být.
Divadelní happening bude uveden ve dnech 13.–15. listopadu 2025 v Divadle Polárka 11+ pro diváky od jedenácti let
Grafika: Divadlo Polárka
Kulturní akce v Brně
