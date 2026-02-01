Divadlo Polárka chystá netradiční představení v kostele sv. Jakuba
Brno, 4. února 2026 - Co udělá člověk, když se jeho život obrátí vzhůru nohama? Kuba se rozhodl vydat na pouť a hledat odpovědi. Nové divadelní představení SANTIAGO čili svatý Kuba v kostele svatého Jakuba přibližuje cestu poutníka a ukazuje, proč i v dnešní uspěchané době lidé vyrážejí na pouť. Divadelní hra vznikla ve spolupráci s divadlem Polárka. Dvojice premiér se uskuteční 20. a 21. února.
„Zanedlouho to bude přesně šest let, kdy jsem se rozhodla, že potřebuji vyrazit na pouť. Byl zrovna lockdown kvůli covidu, a přesto se našlo dost ochotných lidí, kteří mi nabídli na mé "moravské Compostele" nocleh a pomocnou ruku. Ta zkušenost ovlivnila nejen mě, ale vím, že rezonovala a šířila se v mém okolí jako kruhy na vodě. Od té doby sleduji, jak nenápadně veliký fenomén poutnictví je, a jak stále žije napříč generacemi a společenskými kruhy. A tak jsem měla velikou radost, že mohu toto téma přivést i na jeviště a využít při práci na scénáři desítky svědectví, o která se se mnou poutníci podělili. Některá z nich dokonce v inscenaci, jejíž příběh je ryze fiktivní, zazní jako audionahrávky,“ říká režisérka a scénáristka nového představení SANTIAGO čili svatý Kuba Hana Mikolášková.
V průběhu hodinové inscenace se na jevišti setkají čtyři postavy, z nichž každá má odlišné důvody ke své pouti – někdo hledá klid a prostor pro zamyšlení, jiný touží po prohloubení duchovního života nebo se snaží porozumět svým vztahům. Někteří z poutníků se dokonce na pouť vůbec netoužili vydat. Diváci sledují jejich cestu, malé i velké překážky i chvíle, kdy si musí vybrat, zda pokračovat, nebo se vrátit.
V roli jednotlivých poutníků se na jevišti představí herci spolupracující s Divadlem Polárka. Jejich civilní herectví a práce s humorem i nadsázkou pomáhá přiblížit téma pouti širokému publiku.
Kostel svatého Jakuba jako otevřené místo pro všechny, kdo hledají ztišení i kulturní prostor
Samotný prostor kostela svatého Jakuba, kde se představení budou konat, je autentickým poutnickým prostorem. Kostel se nachází na moravské části svatojakubské poutní trasy směřující do španělského Santiaga de Compostela. “Náš kostel představuje pro řadu poutníků symbolický začátek jejich pouti neboli camina. Přicházejí k nám, zastaví se, někteří se pomodlí a většina si do poutnického pasu otiskne razítko se svatojakubskou mušlí. Chceme, aby se tu cítili přijatí a našli zde dobré zázemí pro zahájení své cesty,“ říká farář kostela sv. Jakuba v Brně Jan Pacner. Podle něj je patrné, že poutnictví se pro řadu lidí stává způsobem, jak na chvíli vystoupit z každodenního shonu a na chvíli zpomalit.
Divadelní představení vzniklo ve spolupráci Visit Jakub Brno a Divadla Polárka.
