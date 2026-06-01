Letní scéna Divadla Bolka Polívky se opět vrací na Kraví horu
Brno, 5. června 2026 - Sice bez střechy, ale jinak s veškerým komfortem se v amfiteátru na Kraví hoře v Brně bude opět konat Letní scéna Divadla Bolka Polívky. Jedenáctý ročník oblíbené open-air přehlídky odstartuje 15. června inscenací Šašek a syn a vyvrcholí 22. srpna koncertem legendární kapely Pražský výběr, který zahraje v původním složení pod vedením Michaela Kocába. Což je současně nejlepším důkazem toho, že program také letos propojuje kvalitní činohru s výjimečnými hudebními vystoupeními.
Kromě toho se na tři představení mohou těšit i diváci v Mikulově. V místním amfiteátru diváci uvidí od 3. do 5. července tituly Fichtl, S láskou Mary a Bez předsudků.
Hraní pod otevřeným nebem má své neopakovatelné kouzlo nejen pro lidi v hledišti, ale i pro divadelníky, kteří se tak každý rok znovu vydávají za svými diváky mimo domovské jeviště Bílého domu.
„Každá inscenace se změnou prostředí trochu proměňuje. Venku navíc vzniká i jiný typ propojení s publikem. Chybí moment překvapení, kdy se zvedne opona a všichni se rázem ocitneme v jiném světě. Přechod do divadelního světa je pozvolný – jako když slunce pomalu vychází a zapadá,“ říká principál divadla Bolek Polívka.
„Vloni pršelo snad dost, takže letos určitě nebude,“ doplňuje s úsměvem ředitelka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková. Na případné rozmary počasí je však vše na Kraví hoře připraveno: „Nově jsme si navíc pořídili vlastní měřič síly větru, abychom bezprostředně dokázali minimalizovat případné nebezpečí jak pro herce, tak pro diváky. Připraveny máme k zapůjčení jak deky, tak podsedáky, pláštěnky je možné si na místě zakoupit. Dojet na Kraví horu lze samozřejmě také autem, ale všem doporučujeme městskou hromadnou dopravu. Cesta až k amfiteátru je osvětlená, takže příjemný kulturní zážitek si lze prodloužit ještě o neméně příjemnou procházku pod hvězdami.“
Úvod letní scény patří trojlístku představení Bolka Polívky, v nichž se po jeho boku vystřídají syn Vladimír, manželka Marcela a dcera Anna: 15. 6. Šašek a syn, 17. 6. Sága aneb Vizovský zázrak a 18. 6. DNA.
V průběhu dalších zhruba deseti týdnů nebudou chybět ani osvědčené tituly jako Lordi (27. a 28. 6.) s Martinem Hofmannem a Filipem Rajmontem nebo Fichtl s Michalem Isteníkem a Pavlem Liškou. Pro upřesnění: Fichtl je nejhranějším kusem letošního léta, celkem se v brněnském programu objeví osmkrát – 30. 6., 1., 19., 21. a 22. 7., 3., 4. a 10. 8.
Těmi „služebně“ nejstaršími jsou inscenace DNA, která nechyběla na žádném z ročníků, Šašek a syn oslaví letos desáté uvedení za sebou bez přerušení, a Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, jež přinejmenším od roku 2019 nechyběla na žádném z ročníků, jen vloni ji zrušil déšť. Tentokrát ji můžete vidět 20. 7. nebo 11. 8.
Hrát se bude také O lásce (7. 7.) či Sex pro pokročilé (8. 7.) s Janou Krausovou a Karlem Rodenem. Strhujícímu výkonu Simony Stašové můžete zatleskat po představení Shirley Valentine (12. 7.) nebo Cena za něžnost (18. 7.).
Mimořádný bude první ročník druhé dekády počtem „dovozových“ novinek, které se na Letní scéně Divadla Bolka Polívky představí vůbec poprvé. Těmito pro moravskou metropoli premiérovými tituly se stanou například inscenace z produkce partnerské scény DBP Divadla Bez Zábradlí Láska z mládí (5. 7.) s Romanem Zachem a Apartmá v hotelu Plaza (12. 8.) s Danou Morávkovou a Josefem Cardou.
Komorní divadlo Kalich doveze trojici titulů Můj nejlepší kamarád (2. 7.), Úhlavní přátelé (3. 7.) a Dokonalá fraška (4. 7.), v nichž účinkují například Aleš Háma, Tereza Kostková či Nela Boudová.
Baťman (26. 7.) Divadla na Jezerce v hlavní roli s Davidem Suchařípou se vrací k životu i dílu zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati.
Novinkami jsou i Dva nahatý chlapi (17. 8.) s Martinem Zounarem a Martinem Krausem, Šťastný vyvolený Divadla Verze (18. 8.) s Davidem Matáskem, Lindou Rybovou, Janou Janěkovou ml., Matoušem Rumlem a Igorem Chmelou a francouzská komedie se špetkou napětí Víkend ve výtahu (21. 8.) z produkce Indigo Company.
Celkem devět koncertů nabídne pestrý žánrový mix. „Dramaturgii jsme cíleně připravovali tak, aby si každý z diváků vybral podle vlastního hudebního vkusu. Vystoupí jazzový trumpetista Laco Deczi a jeho Celula New York, rockový Progres 2 či poetická až komorní Szidi Tobias. Ale spokojeni budou určitě i fanoušci folku nebo folkloru,“ upřesnila Kateřina Komárková.
Vstupenky jsou k zakoupení nejen v předprodeji online na stránkách letniscena.divadlobolkapolivky.cz, ale rovněž na pokladně přímo na Kraví hoře, která otevírá vždy dvě hodiny před začátkem představení nebo koncertu.
Kompletní program Letní scény Divadla Bolka Polívky najdete na stránkách letniscena.divadlobolkapolivky.cz.
Zdroj a foto: DBP
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