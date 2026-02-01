Budovy Centra experimentálního divadla na Zelném trhu čeká modernizace
Brno, 15. února 2026 - Areál Centra experimentálního divadla na Zelném trhu čeká v budoucnu rekonstrukce. Rada města Brna na svém středečním zasedání schválila investiční záměr na opravu Domu pánů z Fanalu, Alžbětinské scény a Nové scény.
„I když jsme teprve na počátku příprav, je náš zájem jasný – opravit další významné kulturní prostory v centru Brna. Tentokrát jsou na řadě budovy, kde má svou domovskou scénu Divadlo Husa na provázku, které spadá pod Centrum experimentálního divadla. Opravy budou realizovány s ohledem na památkovou péči a především na etapy, aby byl chod divadla omezen co možná nejméně,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Investičnímu záměru předcházelo vypracování studie stavebně-technického řešení možné rekonstrukce. Z ní čerpal dnes schválený záměr. „Základem rekonstrukce bude především výměna elektroinstalace a rozvodů vody a odpadu. Obměněno bude i technické vybavení, jako světla, zvuk, projekce nebo část jevištní technologie,“ upřesnila Markéta Vaňková.
V rámci oprav budov by mělo dojít také k dalším úpravám – rozšíření skladovacích prostor, zajištění toalet pro gastro provoz nebo zkvalitnění kostymérny.
Navržené etapy pro Divadlo Husa na provázku jsou dvě. V první by došlo k rekonstrukci všech toalet, elektroinstalace, jevištní techniky a topení. V druhé by došlo k rozšíření kanceláří, výměně oken nebo k repasi fasády.
U Domu pánů z Fanalu by práce byly rozděleny na tři etapy. V rámci první by se opravily toalety, elektroinstalace, rozvody vody a odpadů, přibyl by tu výtah nebo by byla položena nová dlažba. Prostřední etapa by se zaměřila na tepelnou a hydroizolaci střechy, postavena by byla půdní vestavba nebo by vznikl nový pokladní box ve foyer. V rámci třetí dojde k výměně oken a obnově fasády.
Vzhledem k tomu, že se nacházíme v úvodní fázi příprav rekonstrukce, není nyní stanoven začátek samotných prací. Nejdříve se musí vypracovat projektová dokumentace a získat povolení, teprve poté se začne hledat zhotovitel prací. Náklady se budou pohybovat v nižších stovkách milionů Kč. Přesnější odhady budou známy po vypracování dokumentace.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai

