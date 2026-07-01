U dopravního hřiště na Riviéře vyroste nová lávka pro chodce i cyklisty
Brno, 7. července 2026 - Současná lávka přes Svratku u Riviéry nevyhovuje aktuálním požadavkům a není v dobrém technickém stavu. Proto se plánuje vybudování nové konstrukce v mírně odsunuté poloze. Rada města Brna k tomuto projektu schválila investiční záměr.
„Přes lávku u Riviéry přechází v hlavní sezóně denně desítky až stovky chodců a cyklistů. Bohužel její parametry průchod značně ztěžují, kontrola navíc ukázala i její nevyhovující stav. Pro zajištění bezpečnosti všech, kteří chtějí od dopravního hřiště přejít nebo přejet na druhou stranu, chceme postavit lávku novou. Ta bude širší – nově bude mít 4 metry. S přípravou projektu se začne ještě letos,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Stávající lávka byla ve správě městské společnosti STAREZ – SPORT, v září 2025 ji převzal Odbor správy majetku Magistrátu města Brna. Kvůli jejímu úzkému profilu a intenzitě dopravy je zde zavedeno opatření, které cyklisty nabádá, aby na lávce kolo vedli. To se s novou lávkou změní.
„Vzhledem k tomu, že je celá oblast hojně navštěvovaná, například díky koupališti Riviéra nebo blízkému dopravnímu hřišti, je realizace nové, širší lávky nutným doplněním místní dopravní infrastruktury. Nová lávka bude od nynější v lehce odsunuté poloze, a to cca 34 metrů proti proudu řeky. Její šířkové poměry zaručí bezpečný pohyb cyklistů i chodců. Po přípravných pracích, které zahrnují například zajištění projektové dokumentace a majetkoprávní vypořádání, bude následovat samotná realizace. Ta by mohla začít, pokud vše půjde hladce, v první polovině roku 2028,“ dodal radní pro sport Tomáš Aberl.
Odhadované náklady na přípravu i samotnou realizaci jsou v současné době necelých 48 milionů Kč (bez DPH). Nová lávka bude stejně jako ta stávající plnit i funkci produktovodu.
Zdroj: TIS MMB, foto: LinkProjekt
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