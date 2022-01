Na Riviéře vybudují více toalet i šaten

Brno, 31. prosince 2021 - Až pominou proticovidová opatření, je šance, že se Brňané vrátí na koupaliště Riviéra opět v hojném počtu. Před pandemií zde roční návštěvnost dosahovala až 140 tisíc lidí. Město Brno by rádo zrekonstruovalo hlavní budovu, aby se v areálu zlepšila dostupnost WC, přibyly prostory pro občerstvení a také zbrusu nový saunový svět. Díky němu by se sem dalo chodit po celý rok. Než se s rekonstrukcí začne, bude potřeba vyřešit více toalet a šaten provizorně. Jako nejefektivnější bylo vyhodnoceno pořízení 6 montovaných staveb.

Zpracování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce hlavní budovy zajistí provozovatel koupaliště Riviéra, městská společnost Starez-Sport. Brněnští radní vzali na vědomí návrh provizorního řešení obslužnosti koupaliště od letní sezony 2022 a souhlasili s pořízením 6 mobilních zařízení z individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna na příští rok.

„Začne se projektovat nová hlavní budova na Riviéře a do doby její výstavby zajistí město Brno sociální zařízení formou montované stavby. Je potřeba řešit zvýšení počtu především toalet a převlékáren, případně také občerstvení. Byly posuzovány dvě varianty, jednak pořízení mobilních zařízení, jednak přeměna nyní nevyužívaných prostor ve 2. patře hlavní budovy. Pokud si ale představíme, že budou lidé kvůli záchodu muset vyběhnout do 2. patra, je celkem jasné, že zájem o takové sociální zázemí nebude velký. Navíc by tato oprava stála asi 4 miliony korun a při rekonstrukci hlavní budovy by investice přišla vniveč. Proto Starez-Sport přistoupí ke koupi montovaných staveb,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Pořízeny budou 2 sanitární buňky pro ženy, 2 pro muže a 2 univerzální, v nichž mohou být šatny nebo stravovací provoz. Jejich cena včetně napojení na elektřinu, vodu a kanalizaci činí 1,66 milionu korun bez DPH. Buňky budou využity i po dobu rekonstrukce hlavní budovy tak, aby nebyl provoz koupaliště v letní sezoně přerušen.

Zdroj: Tiskové středisko MMB