Autem na koupaliště Riviéra? Zaparkujte na ploše za Anthroposem!

Brno, 7. července 2023 - Letošní sezónu na koupališti Riviéra ovlivní práce na Bauerově. Jelikož v souvislosti s budováním velkého městského okruhu zcela zanikla parkovací stání v této ulici, snaží se zástupci města hledat jiné alternativy. Návštěvníci koupaliště mohou nově zaparkovat svá vozidla na odstavné ploše ve sportovním areálu za Anthroposem. Ta bude zpřístupněna po celou letní sezónu.

„Ve spolupráci se společností STAREZ – SPORT, a. s., jsme se dohodli na zpřístupnění a zpevnění plochy ve sportovním areálu za Anthroposem. Ta bude po dobu letní sezóny, tedy nejméně do 3. září, fungovat každý den od 8 do 22 hodin jako parkoviště pro návštěvníky koupaliště Riviéra. Aktuálně jsou v plném proudu přípravné práce, plochu je totiž nutné zhutnit a přizpůsobit očekávanému provozu. Mělo by se sem vejít až 370 vozidel,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Vjezd bude možný pouze ze směru od Nového a Starého Lískovce či od Kohoutovic. Výjezd z plochy bude zase možný jen ve směru na centrum. „Pro vjezd stačí ukázat čipové hodinky, permanentku, jednorázovou vstupenku nebo zaplatit vratnou zálohu 200 korun, která bude odečtena na pokladně při placení vstupu na koupaliště,“ řekl investiční ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a. s., Tomáš Fiala a dále upřesnil, že vzdálenost od parkoviště ke koupališti Riviéra po cyklostezce vedoucí podél řeky Svratky je 560 m. Parkování bude umožněno jen na vyznačených místech, je proto nutné sledovat dopravní značení. V některých částech areálu bude zákaz zastavení, aby bylo možné zajistit plynulý průjezd úzkými komunikacemi.

Plocha, která se nyní zpevní pro účely dočasného parkoviště, bude po sezóně zase vrácena do původního stavu a bude sloužit budoucímu sportovišti, které v lokalitě vzniká. Již příští sezónu budou v areálu brněnského výstaviště vybudovány parkovací plochy, od nichž povede pochozí lávka přes ulici Bauerovu přímo před vstup na koupaliště, což výrazně zvýší komfort návštěvníků největšího brněnského koupaliště.

Zdroj: TIS MMB