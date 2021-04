V Tyršově sadu mají vyrůst nové veřejné toalety

Brno, 19. dubna 2021 - Současná pandemická doba přeje pobytu venku. Strávit odpoledne v zeleni je možné i v centru města, v Brně patří mezi vyhledávaná místa parky Špilberk, Lužánky, Koliště, Kapucínské terasy, ale i nenápadný Tyršův sad. Právě v tomto takřka skrytém parčíku ale chybí zařízení, o němž začne dřív či později přemýšlet každý návštěvník – veřejné toalety. Situace by se ale mohla změnit.

Rada města Brna souhlasila se zpracováním investičního záměru na vybudování veřejného WC v Tyršově sadu mezi ulicemi Kounicovou, Smetanovou a Botanickou. „Snažíme se, aby veřejná prostranství v Brně byla atraktivní a lidé za odpočinkem, zábavou či lehkým sportem nemuseli cestovat – v parcích vznikají dětská hřiště, instalují se tu cvičební prvky, zřizují grilovací místa. Návštěvníci si leckde mohou dát kávu nebo třeba zahrát pétanque. Ale pokud chceme, aby se tam cítili opravdu dobře, nesmíme zapomínat na zcela základní věci – například mít se kde napít nebo kam si odskočit. Na Špilberku, v Lužánkách či pod Petrovem veřejné toalety jsou, ale v Tyršově sadu dosud chyběly,“ poznamenala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Vzhledem k prostorovým možnostem Tyršova sadu by bylo možné vybudovat veřejné WC přímo u hlavní budovy Veřejné zeleně města Brna, kde se nacházejí kanceláře. Tím by se nijak nezmenšila plocha současné zeleně. Toalety by byly bezbariérové a jednotné pro ženy a muže.

„Tyršův sad se na první pohled od ostatních parků odlišuje, je schovaný v zástavbě a oplocený. To prozrazuje jeho původ, vznikl totiž na části území bývalého hřbitova. A právě pro svou komornost a jistou uzavřenost je mezi Brňany oblíbený. S podnětem vystavět tu veřejné toalety se na mě obrací zejména rodiče s dětmi, a protože se jedná o jediný park ve správě Veřejné zeleně města Brna, kde WC není, chceme je zřídit,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

V současné době se pracuje na projektové dokumentaci, což hradí ze svého rozpočtu Veřejná zeleň města Brna. Samotný investiční záměr pak zpracuje Odbor investiční Magistrátu města Brna. „Financování stavby bude upřesněno až v investičním záměru. Realizaci předpokládáme ještě letos,“ doplnil Petr Hladík.