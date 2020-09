V centru Brna to žije, veřejná WC budou otevřena až do noci

Brno, 8. září 2020 - V parcích a na náměstích v centru Brna je za pěkného počasí živo, konají se tu různé akce a lidé pořádají pikniky v trávě. Od července platí nová vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, která na některých místech povoluje konzumaci nápojů pro dospělé do nočních hodin. Tomu se nově přizpůsobí i otevírací doba veřejných toalet na exponovaných místech.

Od 16. července 2020 platí v Brně nová vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Umožňuje konzumovat např. pivo či víno v parcích na území městské části Brno-střed do 22 hodin a na Dominikánském, Jakubském a Římském náměstí a Zelném trhu do 24 hodin. Zároveň vyhláška povoluje popíjení alkoholu v době a místě konání akcí na území celého města.

Brňanům tak přibyly příležitosti ke kulturnímu či společenskému vyžití. Na to navazuje další krok, o němž dnes jednali brněnští radní – doporučili zastupitelům schválit 150 tisíc korun pro městskou část Brno-střed na prodloužení otevírací doby veřejných toalet na Zelném trhu. Měly by být v provozu od 7 až do 22 hodin.

„Prodloužená otevírací doba WC na Zelném trhu bude platit do konce roku, což je žádoucí vzhledem

k velkému množství akcí, které se v centru Brna konají. Čekají nás doufám také vánoční trhy, kam si během měsíce najdou cestu tisíce Brňanů i turistů. Ti všichni jistě tuto – pro člověka opravdu základní – službu ocení,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Déle budou otevřeny i veřejné toalety v Lužánkách, denně od 6 do 21.45. Prodloužená otevírací doba platí do konce září, jejich správce – Veřejná zeleň města Brna – nepožaduje žádné finanční prostředky navíc.