Radnice podpoří podniky, které nabídnou svá WC veřejnosti

Brno, 1. března 2018 – Veřejných toalet v centru Brna rozhodně není tolik, kolik by bylo třeba. A vybudovat nové by stálo neúměrné množství peněz. Se zajímavým nápadem, jak tento problém vyřešit, přišla radnice městské části Brno-střed. Podniky, které zdarma zpřístupní své toalety veřejnosti, mohou dostat ročně až 10 tisíc korun.

Radnice vypsala výzvu pro provozovatele kaváren, barů, restaurací a dalších podniků aby společně s nimi rozšířila a významně posílila síť veřejně přístupných toalet zdarma.

Úkolem dotačního programu FREE WC je finančně podpořit jak restaurační podniky, které umožňují využití svých toalet pro občany i turisty, a to bezplatně a bez požadavku na útratu v daném podniku, tak i nové podniky, které o tomto režimu dosud neuvažovaly. Jako protihodnotu nabízí radnice Brno-střed částečnou kompenzaci nákladů na úklid a hygienické potřeby. Od projektu si slibuje významné rozšíření veřejně dostupných toalet zdarma v centru města.

„Pro FREE WC jsme vyčlenili z rozpočtu celkem 460 000 korun, to znamená, že můžeme ročně podpořit až 46 podniků. Doufám, že v naší městské části najdeme podniky, které budou mít stejný zájem jako my, a to stát se jak pro obyvatele, tak pro turisty přátelskou a vstřícnou oblastí, kam se budou rádi vracet,“ říká k programu Martin Landa, starosta městské části Brno-střed.

Každý z přihlášených podniků, pokud splní požadavky, získá podporu formou dotace ve výši 10 000 korun na jeden rok. Podmínkou je, že zapojený podnik bude viditelně označen logem FREE WC a umožní návštěvu toalet bezplatně nejen hostům, ale i ostatním. Radnice Brno-střed bude u podaných žádostí přihlížet hlavně k umístění provozovny, vzhledu provozovny a toalet, možnosti využití přebalovacího pultu a důležitá bude také bezbariérovost. Vedlejšími kritérii jsou pak otevírací doba podniku, vzdálenost od jiných podpořených podniků a počet podpořených podniků jednoho žadatele.

„Tento systém veřejně přístupných toalet v restauracích je ve světě běžný a turisté jsou na něj zvyklí. Navíc je to velmi rychlé řešení a je také významně méně nákladné než budovat nové veřejné toalety. V mnoha podnicích tento režim již funguje i bez naší dotace. Rádi bychom tento režim nejen ocenili, ale také přispěli k jeho rozvoji. Bylo by velice pěkné, kdyby se brněnští podnikatelé zapojili a pomohli nám přiblížit Brno světu," dodává Landa.

Aktuálně je vypsána výzva, se kterou se zájemci mohou seznámit na webu radnice v sekci Dotace a záštity. Vlastní žádosti o dotaci pak budou přijímány od 23. března do 6. dubna.

Radnice Brno-střed už od 1. ledna 2018 poskytuje služby veřejných toalet, které provozuje, zdarma. Jedná se konkrétně o toalety v parku při ulici Rooseveltově, na Malinovského náměstí proti budově Magistrátu města Brna, v Tržnici Brno na Zelném trhu a také toalety na konci Uličky Václava Havla na Kapucínských zahradách.

