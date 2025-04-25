AutenTICké prohlídky pokračují v létě: Brno podvečerní, skutečné a nefalšované
Brno, 25. června 2026 – TIC BRNO spouští letní sérii AutenTICkých prohlídek, které nabízejí pohled na Brno takové, jaké doopravdy je – z různých stran a do hloubky. Letošní léto přinese témata zaměřená na městské čtvrti, brněnské osobnosti a také odvážnější výpravy do krčemného a neřestného Brna. Prohlídky jsou záměrně plánovány převážně na podvečer – mimo největší horko dne.
Cyklus AutenTICkých prohlídek je určen těm, kteří chtějí město poznat takové, jaké ve skutečnosti je, s průvodci a odborníky, kteří Brno milují a svým tématům skutečně rozumí.
Letní témata: čtvrti, osobnosti i odvázané Brno
Letní linky se letos soustředí na tři okruhy. Návštěvníci se mohou vydat do brněnských městských čtvrtí a objevit jejich charakter a příběhy. Druhou linii tvoří prohlídky věnované osobnostem s Brnem spjatým – Janáčkovi, Mendelovi nebo Kunderovi s Hrabalem. A pro odvážnější zájemce přichystalo TIC BRNO výpravy do krčemného a neřestného Brna, tedy do té části městské historie, o které se běžně příliš nemluví.
Letní prohlídky jsou plánovány záměrně na podvečerní hodiny – po práci, v době, kdy horko dne opadá a město ožívá trochu jiným způsobem. Jde o formát, který ocení jak místní Brňané, tak návštěvníci, kteří chtějí poznávat město v příjemné atmosféře dlouhých letních večerů.
Autentické fotografie autentického fotografa
I letní sezónu doprovází svými fotografiemi Roman Franc – osobitý brněnský fotograf, který nefotí modelky ani VIP osobnosti, ale skutečné Brňany v inscenovaném prostředí.
Aktéry letní fotografie jsou Světlana a Emanuele. Ona Češka, on Ital, oba Brňáci. Textilní designérka a parfumérka Světlana Ruggiero Kulíšková a režisér a hlavní kameraman Emanuele Ruggiero v Brně žijí od roku 2013. Roman ke svému výběru fotomodelů říká: „S Emanuelem jsem sdílel ateliér. Typický Ital, veselá kopa, kterému je u nás pořád zima. Se Světlanou se seznámil v Miláně, kde studovala videoart. Je jeho opakem – tichá, introvertní, příjemně se doplňují a tvoří krásný pár.“ A nebyl by to Roman, aby do fotky neukryl nějaký unikát. „Tentokrát je to cihla Eidamu na nosiči, který samozřejmě Emanuele nemá rád, tak je to pro mě velký úspěch!“
Předprodej na letní prohlídky začal 4. června 2026. Vstupenky lze zakoupit online nebo v infocentrech TIC BRNO. AutenTICkou prohlídku lze také darovat prostřednictvím dárkového poukazu na poukazdobrna.cz.
Zdroj a foto: TIC BRNO/Simona Modrá
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