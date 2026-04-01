Starobrno slaví rekord: Zeleným pivem si připilo 367 lidí
Brno, 3. dubna 2026 – Přímo v rodišti tradičního Zeleného piva padl ve čtvrtek 2. dubna rekord v hromadném přípitku tímto velikonočním speciálem. Pivovar Starobrno tak zároveň oslavil dvacet let od uvaření první várky. Ředitelka Starobrna Klára Konupčíková si přiťukla zeleným půllitrem s 367 účastníky, což na místě stvrdil i komisař pelhřimovské agentury Dobrý den.
Oslava jara a začátku velikonočních svátků je v Brně neodmyslitelně spojená s půllitrem Zeleného piva. Starobrno uvařilo v roce 2006 zkušební várku tohoto speciálu jako první v Česku.
Na oslavu kulatého výročí se pivovar rozhodl uspořádat rekord v hromadném přípitku Zeleným pivem. Pokus se uskutečnil na terase Pivovarské restaurace na Mendlově náměstí v Brně, kde se už tradičně konaly oslavy Zeleného čtvrtku s koncerty, prohlídkami pivovaru a diskotékou pod širým nebem. Řada lidí dorazila v zeleném oblečení a originálních kostýmech.
Pokus o rekord odstartoval přesně v 18 hodin. Ředitelka pivovaru Klára Konupčíková nejprve přivítala návštěvníky a pronesla slavnostní přípitek, po kterém si lidé symbolicky přiťukli se svými sousedy. Následně se vydala přímo mezi návštěvníky a během následujících minut si osobně připila s 367 přítomnými. Každé jednotlivé přiťuknutí pečlivě zaznamenával přítomný komisař.
„Mám velkou radost, že dnes dorazilo tolik lidí. Je skvělé vidět, že si Zelené pivo našlo tolik fanoušků a že nám pomohli vytvořit zápis do knihy rekordů. Osobní přípitek s účastníky jsem si moc užila, atmosféra byla skvělá,“ sdělila ředitelka Starobrna Klára Konupčíková.
Zelené pivo bude na čepu v hospodách po celé velikonoční svátky, a to až do vyprodání zásob. Starobrno letos uvařilo 4 500 hektolitrů.
Foto: archiv Starobrno
