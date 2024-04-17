Heineken se stává dodavatelem piva pro brněnskou T-ARENU

Brno, 4. března 2026 - Multifunkční T-ARENA rozšiřuje portfolio svých partnerů v oblasti nápojového servisu. V segmentu alkoholických nápojů navazuje spolupráci se společností Heineken, která se stane oficiálním dodavatelem piva pro návštěvníky haly.

pivo pena ideogram

Partnerství se bude vztahovat na zajištění prodeje piva během sportovních utkání, kulturních akcí i dalších eventů pořádaných v T-ARENĚ. Smlouva je aktuálně těsně před podpisem.

„Spolupráce s tradičním pivovarem je pro nás důležitou součástí budování kvalitního návštěvnického servisu. Chceme, aby nabídka v T-ARENĚ odpovídala významu akcí, které zde budeme hostit, a zároveň měla i silný regionální rozměr. Partnerství se společností Heineken tuto ambici naplňuje. Pro budoucí návštěvníky navíc společně chystáme něco exkluzivního, podrobnosti představíme již brzy,“ uvedl předseda představenstva ARENY BRNO a radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl.

Navázání této spolupráce je dalším krokem v přípravě T-ARENY na zahájení provozu, které se plánuje na podzim tohoto roku.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai


