Heineken se stává dodavatelem piva pro brněnskou T-ARENU
Brno, 4. března 2026 - Multifunkční T-ARENA rozšiřuje portfolio svých partnerů v oblasti nápojového servisu. V segmentu alkoholických nápojů navazuje spolupráci se společností Heineken, která se stane oficiálním dodavatelem piva pro návštěvníky haly.
Partnerství se bude vztahovat na zajištění prodeje piva během sportovních utkání, kulturních akcí i dalších eventů pořádaných v T-ARENĚ. Smlouva je aktuálně těsně před podpisem.
„Spolupráce s tradičním pivovarem je pro nás důležitou součástí budování kvalitního návštěvnického servisu. Chceme, aby nabídka v T-ARENĚ odpovídala významu akcí, které zde budeme hostit, a zároveň měla i silný regionální rozměr. Partnerství se společností Heineken tuto ambici naplňuje. Pro budoucí návštěvníky navíc společně chystáme něco exkluzivního, podrobnosti představíme již brzy,“ uvedl předseda představenstva ARENY BRNO a radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl.
Navázání této spolupráce je dalším krokem v přípravě T-ARENY na zahájení provozu, které se plánuje na podzim tohoto roku.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
