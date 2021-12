Vindom představil novinky z Champagne, Bordeaux a Toskánska

Brno, 16. prosince 2021 – Degustační enotéka Vindom představila převážně novinky svého portfolia italských a francouzských vín. Hlavně milovníci plných červených vín tak mohli v Brně přechutnat atraktivní set z Bordeaux a Toskánska, doplněný o dvě špičková Champagne.

Na programu byla ochutnávka sedmi francouzských vín z oblastí Champagne (Dom Caudron) a Bordeaux (Château de la Grave, Château Tour Marcillanet), a také šesti italských vín z Toskánska (Tenuta di Sesta, Terre di Bó). Z celkového počtu 13 vzorků byla dvě vína bílá (sekty) a jedenáct vín červených. Sešly se zde ročníky 2014 až 2020.

Single Meunier

Úvod obstarala dvě vína z Champagne od specialisty na odrůdu Pinot Meunier: vinařství Dom Caudron. Tzv. "Single Meunier", tedy vína vyrobená pouze z této odrůdy, patří v Champagne spíše k raritám. Prvním vínem bylo základní Prédiction brut (100% Pinot Meunier, dosáž 9 g/l, 950 Kč, 86 bodů), champagne z Dom Caudron. Víno zlaté barvy a jemného dlouhého perlení, ovocné vůně a svěží ovocné středně dlouhé chutě s vyšší kyselinou. Následoval jeden z vrcholů večera, Cornalyne brut (100% Pinot Meunier, dosáž 9 g/l, 1418 Kč, 90 bodů). Polovina základního vína zrála po dobu 6 až 8 měsíců v dřevěných sudech. Barva je slámově žlutá, vůně plná, zralá, intenzivní, s tóny kandovaného ovoce a ananasu. Chuť navazuje svou plností na vůni, je silná, pozitivně ovlivněná zráním ve dřevě.

Vinice domu Dom Caudron leží v oblasti Marne Valley, v okolí vesnice Passy-Grigny. Kopcovitý terén je zde vytvarován několika malými potůčky, které ústí do řeky Marny. Tato krajinná různorodost vystavuje vinice mnoha vlivům a výslednému vínu pak poskytuje vlastní jedinečnou osobitost.

Sangiovese a Colorino

Poté následovala vína červená. Prvním z nich bylo italské Camponovo 2020 Toscana IGT (Sangiovese grosso 90 %, Colorino 10 %, 14,5 % alkoholu, 275 Kč, 84 bodů) z Tenuta di Sesta. Základní víno tmavší rubínové barvy, s vůní třešní, kartonu a přezrálých ostružin. Kratší víno s projevy ovoce a vyššího alkoholu.

Vinařství Tenuta di Sesta se rozkládá na více než 200 hektarech. Z asi 31 hektarů vinic spadá 13,07 ha do DOCG Brunello di Montalcino, 7,4 ha do Rosso di Montalcino DOC a 10,86 ha pod Sant'Antimo DOC. Zbývající plochu pozemku pokrývají převážně olivové háje a obilí.

Pravý břeh

Skokem jsme se přenesli zpět do Francie, konkrétně do oblasti Bordeaux, do Château de la Grave. Classic 2018 Côtes de Bourg AOC (Merlot 70 %, Cabernet Sauvignon 20 %, Malbec 10 %, 13,5 % alkoholu, 298 Kč, 86 bodů) je pěknou ukázkou vína z pravého břehu Girondy. Tedy vína postaveného na jemné ovocnosti odrůdy Merlot. Ohnivě rubínová barva, silná ovocná vůně marmelády ze zahradního ovoce a plná, připečená chuť s čokoládovou hořčinou. Dlouhé vrstevnaté víno k archivaci.

Historie vinařství Château De La Grave sahá až do 15. století. Pěstování révy vinné v oblasti je ale mnohem staršího data. Už kolem 2. století Římané zasadili první keře "Vitis Biturica" považovaného za předchůdce Cabernetu. Nynější vinařství Château De La Grave leží na pravém břehu u soutoku Dordogne a Garonny, asi 35 km severně od Bordeaux. Vinice se nacházejí ve městě Bourg sur Gironde. 45 ha se rozkládá v jediném bloku kolem celého zámku v apelaci Côtes de Bourg.

Négociantské víno

Riserva 2016 Chianti Montalbano DOCG (100% Sangiovese, 13 % alkoholu, 249 Kč, 85 bodů) od firmy Terre di Bó nás zavedla opět do Itálie. Víno čiré mahagonové barvy a minerální vůně s tóny švestek a pečených kaštanů. Jemné ovocné víno s chutí třešní a malin.

Terre di Bó není vinařstvím tak, jak jej běžně vnímáme. Jde o obchodní firmu, négocianta, který pod svojí značkou prodává vína partnerských vinařství z několika slavných italských regionů. Vedle několika vín Chianti se tak mohou pochlubit nabídkou vín, jako jsou například Barolo, Brunello di Montalcino či Barbaresco.

Pogio d'Arna

Následovala dvojice stejných vín různých ročníků z Tenuta di Sesta. Pogio d'Arna 2018 Toscana IGT (Sangiovese 40 %, Merlot 30 %, Cabernet Franc 30 %, 14,5 % alkoholu, 378 Kč, 86 bodů) a Pogio d'Arna 2016 Toscana IGT (Sangiovese 40 %, Merlot 30 %, Cabernet Franc 30 %, 14,5 % alkoholu, 398 Kč, 89 bodů). Mladší víno rubínové barvy nabídlo silnou vůni tmavého ovoce, arašídů a kartonu a komplexní a výraznou chuť doplněnou o třísloviny a dřevité taniny. Starší víno přineslo navíc eleganci a vyzrálost, v chuti i vůni slanost a alkoholový projev doplněný o dochuť připeklých povidel. Další z vrcholů večera.

Další Bordeaux

Dvě následující vína nás vrátila zpět do Bordeaux, na pravý břeh do vinařství Château de la Grave. Caractere 2019 Côtes de Bourg AOC (Merlot 80 %, Cabernet Sauvignon 20 %, 14,5 % alkoholu, 398 Kč, 86 bodů) a Nectar 2016 Côtes de Bourg AOC (100% Merlot, 14,5 % alkoholu, 598 Kč, 87 bodů). Caractere je středně dlouhé ovocné víno spíše k archivaci, s plnou ovocnou chutí i vůní a s rubínovou barvou. Oproti tomu Nectar poskytl tmavě rubínovou až švestkovou barvu, silnou, vyváženou komplexní vůni povidel a marmelády, v chuti doplněné navíc o vanilkové tóny. Hotové a velké víno.

Levý břeh

Nastal čas na přejezd na levý břeh Girondy, do oblasti Haut-Médoc, do Château Tour Marcillanet. 2015 Haut-Médoc AOC (Merlot 55 %, Cabernet Sauvignon 40 %, Cabernet Franc 5 %, 12,5 % alkoholu, 498 Kč, 87 bodů) a 2014 Haut-Médoc AOC Cru Bourgeois (Merlot 60 %, Cabernet Sauvignon 35 %, Cabernet Franc 5 %, 13 % alkoholu, 578 Kč, 89 bodů). Víno ročníku 2015 bylo typičtější pro levý břeh "cassis" projevem odrůdy Cabernet Sauvignon. Černorybízové tóny se prolínaly jak ve vůni, tak v chuti. Hladké a lahodné víno s tóny vanilky, nachystané v plné síle. Ročník 2014 byl oproti tomu více vyvážený, jemný a ovocný. Švestková barva, sytější vůně ovoce, červených pomerančů, chuť ovocná, harmonická. Opět zážitek a vrchol.

Château La Tour-Marcillanet, šlechtický dům kdysi známý jako Goulefaisan, byl postaven ve 14. století. Současní majitelé Château Tour Marcillanet hospodaří na 16 ha vinic. Ty se rozprostírají na hřebeni garonnských štěrků ze čtvrtohor.

Montalcino

Finále večera se odehrálo opět v Itálii, v Toskánsku, v provincii Siena v okolí města Montalcino. Milovníci vín jistě zbystřili – ano, čekalo nás Rosso a přeslavné Brunello. Obojí z vinařství Tenuta di Sesta. 2018 Rosso di Montalcino DOC (100% Sangiovese grosso, 14,5 % alkoholu, 488 Kč, 88 bodů) nabídlo barvu cihlovou až světle mahagonovou. Ve vůni plné, květinové, parfémové, v chuti ovocné, s příjemnou kyselinkou. Plné a silné víno s potenciálem archivace. 2015 Brunello di Montalcino DOCG (100% Sangiovese grosso, 14,5 % alkoholu, 1128 Kč, 89 bodů) poskytlo důstojnou tečku za celým večerem. Víno mahagonové barvy, s jemnou minerální vůní s tóny kouře a fíků, s plnou, širokou a vrstevnatou chutí. Vyvážené, silné i jemné zároveň, na začátku vrcholu svého života.

13 vín ve Vindomu

Ochutnávka v Degustační enotéce Vindom na Smetanově ulici v Brně proběhla 9. prosince 2021. Jako vždy nabídla nadstandardní množství kvalitních vín. Zařazení Champagne zajistilo skvělý úvod do degustace. Následné srovnávání různých stylů a ročníků Bordeaux i toskánských vín poskytlo názornou exkurzi do světa velkých vín. Publikum si evidentně užívalo jednotlivé odlišnosti a nuancí vín, vše doplněno o řadu zajímavých informací o víně a oblastech od Davida Mádra z pořádající vinotéky. Milovníci elegance a progresivnosti Bordeaux i expresivnosti a lahodnosti Toskánska si tak přišli na své.

foto: chateaudelagrave.com, domcaudron.com, tenutadisesta.it, terredibo.com, chateau-tour-marcillanet.fr, autor