Šampionem 25. ročníku GRAND PRIX VINEX se stalo Rulandské bílé

Valtice, 5. května 2018 – Ve dnech 3. a 4. května se v nově rekonstruované budově Centra Excelence ve Valticích uskutečnilo odborné hodnocení 25. ročníku mezinárodní soutěže vín GRAND PRIX VINEX. Ocenění od špičkových mezinárodních degustátorů se dočkal Champion, vítězové kategorií a další výjimečná vína.

V závislosti na dosaženém bodovém ohodnocení byly nejlepším vínům uděleny také zlaté a stříbrné medaile, 26 vín získalo dokonce velkou zlatou medaili. Veřejnost bude mít příležitost seznámit se nejen s oceněnými víny na brněnském výstavišti ve dnech 26.–27. května 2018.

Na tiskovém brífinku na závěr hodnocení byly oznámeny první neoficiální výsledky:

Vítěz kategorie A1 – bílá vína suchá: Rulandské biele, výber z hrozna, 2015, Vinárstvo Golguz (SK)

CHAMPION a Vítěz kategorie A2 – bílá vína polosuchá: Rulandské bílé, výběr z hroznů, 2015, CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.

Vítěz kategorie A3 – bílá vína polosladká: Chardonnay, bobuľový výber, 2015, Vinárstvo Golguz (SK)

Vítěz kategorie B1 – růžová vína (vč. klaretů) suchá: Pentagram Rose Syrah, 2017, Black Sea Gold (Bulharsko)

Vítěz kategorie B2 – růžová vína (vč. klaretů) ostatní: Blanc de Pinot Noir, kabinetní víno, 2016,

Vítěz kategorie C1 – červená vína suchá – Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, 2013, VINIDI (SK)

Vítěz kategorie C2 – červená vína ostatní - Nottage Hill Merlot, 2016, ADVEAL s.r.o./Hardys (Austrálie)

Vítěz kategorie D – vína přírodně sladká: Tokaji Aszú 5 puttonyos, PDO, Grand Tokaj (Maďarsko)

Vítěz kategorie E2 – Šumivá vína – sekty: Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut, 2015 jakostní šumivé víno s.o., BOHEMIA SEKT, s.r.o.

O excelentní kvalitě hodnocených vín svědčí také počet udělených velkých zlatých medailí, kterých bylo uděleno 27.

Celkové oficiální výsledky soutěže, vč. udělení jednotlivých medailí a dalších cen (např. národní vítězové pro nejlépe hodnocená vína z jednotlivých zemí, nejlepší kolekce atd.), budou zveřejněny v oficiálním katalogu soutěže, který bude vydán ke dni veřejné prezentace soutěžních vín, která se uskuteční ve dnech 26.-27. 5. 2018 v pavilonu B brněnského výstaviště souběžně s mezinárodní prodejní výstavou Minerály Brno.



Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 710 vzorků vín od 125 výrobců ze 13 vinařských zemí, což je rekordní počet vín v historii soutěže.



Nejvíce vín je samozřejmě z České republiky, ale zastoupení mají také vína z Rakouska, Maďarska, Německa, Slovenska, Francie, Itálie, Chile a Rumunska.



Vína hodnotila mezinárodní komise špičkových degustátorů na platformě počítačového hodnoticího systému ELWIS, vyvinutého Národním vinařským centrem. Kromě hodnotitelů z ČR zasedli v porotě degustátoři z Rakouska, Maďarska, Velké Británie a Austrálie.

„Naším cílem je, aby hodnocení GRAND PRIX VINEX bylo etalonem kvality a profesionality při hodnocení soutěží vín v ČR. Soutěž nejen splňuje, ale dokonce překračuje Národní standardy soutěží vín ČR,“ řekl Pavel Krška, ředitel soutěže, přičemž dodává: „Náš realizační tým a zkušení degustátoři zaručují profesionalitu hodnocení a z toho vyplývající prestiž udělených ocenění.“

O soutěži GRAND PRIX VINEX

GRAND PRIX VINEX je prestižní mezinárodní soutěž vín, jejímž cílem je na vysoké profesionální úrovni ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína přítomná na trhu středoevropského regionu. V roce 2018 se uskutečnil již 25. ročník.



Soutěž organizuje Národní vinařské centrum, o.p.s. ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. a Svazem vinařů ČR. Záštitu nad soutěží převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál. Organizaci soutěže podpořil Vinařský fond a také partneři soutěže: THERMOTECHNIKA BOHEMIA s. r.o., BS vinařské potřeby s.r.o., KÄRCHER spol. s r. o., STILLUS s.r.o. a Karlovarské minerální vody, a.s. (Aquila). Mediálními partnery jsou SOMMELIER – Revue pro hotel a restaurant, Wine & Degustation, Vinařský obzor, Listy jižní Moravy, BRNO Business a Rádio Čas.



Vína v soutěži procházejí přísným hodnocením a jen ta nejlepší získávají medaile. Udělovány jsou pouze stříbrné, zlaté a velké zlaté medaile, přičemž potřebné bodové ohodnocení pro jejich získání je oproti většině tuzemských výstav nastaveno o něco výše a odpovídá mezinárodním zvyklostem – stříbrná medaile min. 84 bodů, zlatá medaile min. 87 bodů, velká zlatá medaile min. 90 bodů. To je zárukou prestiže získaných medailí.



Hlavními oceněními soutěže jsou „Champion“, dále vítězové jednotlivých kategorií, nejlépe hodnocená kolekce vín a národní vítězové pro země, které přihlásily min. 10 vín. Výrobci těchto vín získávají prestižní ceny v podobě skleněných plastik dle návrhu světoznámého umělce Bořka Šípka a skleněné karafy se skleničkami. Výrobce vína s titulem „Champion" obdrží profesionální chladicí vinotéku od partnera soutěže, firmy THERMOTECHNIKA BOHEMIA.

Veřejná prezentace soutěžních vín z GRAND PRIX VINEX

Vína mezinárodní soutěže GRAND PRIX VINEX 2018 budou veřejnosti prezentována ve dnech 26.–27. 5. 2017 v pavilonu „B“ brněnského výstaviště v rámci mezinárodní výstavy MINERÁLY BRNO. K ochutnání zde budou vína, která získala min. 81 bodů. Zde také proběhne vyhlášení výsledků a předání hlavních cen soutěže. Sobotní odpoledne a slavnostní večer zpříjemní doprovod cimbálové muziky a celý víkend také prezentace potravinářských produktů.



Oficiální web soutěže: www.grand-prix-vinex.cz