SurGal Clinic bude pečovat o fotbalisty Zbrojovky a Artisu i hokejisty Komety
Brno, 5. srpna 2026 – V nadcházející sezoně budou zdravotní péči hráčům tří významných brněnských profesionálních klubů zajišťovat lékaři SurGal Clinic. Nemocnice pokračuje ve spolupráci s fotbalovými kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno, které postoupily do nejvyšší soutěže, a nově se stává také zdravotním partnerem extraligové HC Kometa Brno. Pod jednou střechou tak bude zajišťovat zdravotní zázemí pro sportovce ze tří předních brněnských týmů.
Profesionální sport klade na zdravotní péči specifické nároky. Lékaři neřeší pouze samotná zranění, ale také prevenci, pravidelné zdravotní kontroly, sledování fyzické kondice, rychlou diagnostiku a bezpečný návrat hráčů do tréninku a soutěžních utkání. Důležitá je přitom nejen kvalita péče, ale také její dostupnost a schopnost reagovat bez zbytečných prodlev.
„Péče o profesionální sportovce je prestižní, ale zároveň velmi zodpovědná role. Jsem ráda, že díky dlouholeté spolupráci s jednotlivými kluby fungujeme jako sehraný tým a můžeme být součástí jejich sportovních úspěchů. Velkou radost máme z dvojitého postupu brněnských fotbalových klubů do Chance Ligy i z toho, že nově budeme zajišťovat zdravotní péči také hráčům HC Kometa Brno,“ říká ředitelka SurGal Clinic JUDr. Jitka Smrčka.
Rozhoduje rychlost i přesná diagnostika
Profesionální sportovci potřebují mít v případě zdravotních obtíží potřebná vyšetření k dispozici co nejrychleji. Každý den mimo trénink může ovlivnit jejich připravenost na zápasy i fungování celého týmu. Vedle zkušeností lékařů proto hraje zásadní roli dostupnost zobrazovacích metod a možnost navazující léčby na jednom místě.
Rychlost je důležitá také při příchodu nových hráčů, jejichž zdravotní stav musí klub před dokončením přestupu důkladně prověřit. „Postup do první ligy znamená vyšší sportovní i organizační nároky. O to důležitější je mít partnera, na kterého se můžeme spolehnout a který dokáže v hektickém přestupovém období zajistit vyšetření nových hráčů i z hodiny na hodinu,“ říká generální ředitel SK Artis Brno Ing. Petr Kuba.
SurGal Clinic zajišťuje hráčům vstupní i kontrolní komplexní interní vyšetření. Součástí péče jsou preventivní prohlídky, zátěžová ergometrie, analýza tělesného složení nebo řešení akutních zdravotních komplikací. Podle zdravotního stavu sportovců může nemocnice zajistit také podpůrnou a léčebnou infuzní terapii.
Interní vyšetření má na starosti MUDr. Petra Musilová, internistka a vedoucí Centra prevence SurGal Clinic. „Výsledky pomáhají lékařům posoudit, zda je sportovec připravený na vysokou fyzickou zátěž, případně odhalit zdravotní rizika, která se při běžném vyšetření nemusejí projevit,“ vysvětlila Petra Musilová.
Od prevence po návrat na hřiště
Na interní péči navazuje tým ortopedů, chirurgů a traumatologů, kteří zajišťují diagnostiku a léčbu úrazů i dalších obtíží pohybového aparátu. Sportovci mají k dispozici magnetickou rezonanci, výpočetní tomografii, rentgenová a ultrazvuková vyšetření.
Význam rychlé diagnostiky je u profesionálních sportovců zásadní. Stejná bolest totiž může znamenat lehké přetížení, ale také vážnější poškození svalu, šlachy, kloubu nebo kosti. Přesné určení rozsahu zranění pomáhá zvolit vhodnou léčbu a předcházet příliš časnému návratu do plné zátěže, který by mohl vést k obnovení obtíží nebo k dalšímu poranění.
Nemocnice disponuje také moderním systémem magnetické rezonance, který umožňuje podrobné zobrazování pohybového aparátu. Výhodou komplexního zázemí je možnost absolvovat potřebná vyšetření a navazující odbornou péči v jednom zařízení bez přejíždění mezi několika pracovišti.
Lékaři jsou součástí zápasového dne
U fotbalových klubů FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno zajišťuje SurGal Clinic také přítomnost lékaře při profesionálních utkáních. Zápasový zdravotní servis mají na starosti MUDr. Filip Němec, Ph.D., a MUDr. Katsiaryna Abukhovich.
Lékař u hřiště musí být připraven rychle posoudit zdravotní stav hráče po střetu, pádu nebo jiném akutním problému a rozhodnout, zda může bezpečně pokračovat ve hře. Současně komunikuje s realizačním týmem a v případě potřeby zajišťuje další vyšetření nebo bezprostřední odborné ošetření.
Součástí zdravotního zázemí SurGal Clinic je rovněž fyzioterapie, rehabilitační plavecký bazén, sauny a vířivé vany. Sportovci tak mohou na jednom místě absolvovat nejen diagnostiku a léčbu, ale také část regenerace a následné rehabilitace.
Právě propojení prevence, akutní péče, zobrazovacích vyšetření, odborné léčby a rehabilitace umožňuje sledovat zdravotní stav hráče v průběhu celé sezony. Cílem přitom není pouze co nejrychlejší návrat na hřiště nebo led, ale především návrat bezpečný a s co nejnižším rizikem opakování zdravotních problémů.
Zdroj: SurGal Clinic
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