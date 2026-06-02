Helas získal dvě hvězdy českého futsalu, do Brna přicházejí Záruba a Seidler
Brno, 20. července 2026 – Jeden z nejvýraznějších přestupů posledních let v českém futsalu je na světě. Helas Brno získal zkušené reprezentanty Radima Zárubu a Michala Seidlera. Oba patřili v uplynulé sezoně mezi finalisty ankety Futsalista roku a byli zařazeni do nejlepší ligové sestavy. Do Brna se navíc vracejí po letech, kdy společně oblékali dres Tanga Brno. Klub s nimi přitom nepočítá pouze jako s lídry A-týmu, ale také jako s klíčovými osobnostmi dlouhodobého rozvoje sportovní akademie propojující futsal a fotbal.
Pro Radima Zárubu je návrat do rodného Brna mimořádně emotivní. Jednatřicetiletého reprezentanta přesvědčily především ambice Helasu a dlouhodobá vize celého projektu.
„Helas mě oslovil svou vizí a ambicemi. Vnímám, že chce udělat další krok dopředu a být konkurenceschopný vůči nejlepším týmům v republice. Už od prvních jednání jsem měl pocit, že se tady buduje něco zajímavého, a chtěl jsem být u toho,“ uvedl Záruba.
Jeho působení nebude končit na palubovce. Vedle role jednoho z lídrů A-týmu se zapojí jako sportovní ředitel partnerského fotbalového klubu SK Řečkovice a své zkušenosti bude předávat také ve futsalové akademii Orla Řečkovice, kde se děti věnují futsalu už od pěti let.
„Chtěl bych pomoci celému projektu, který je v českém prostředí unikátní. Mým cílem je přispět k tomu, aby Helas pravidelně bojoval o nejvyšší příčky a zároveň vychovával nové generace kvalitních hráčů,“ doplnil Záruba. V rámci akademie se zároveň zapojí do nového projektu vznikajícího ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, který se zaměří na výživu mladých sportovců.
Seidler se vrací tam, kde jeho kariéra začala
Do známého prostředí se vrací také Michal Seidler. Právě během svého působení v Tangu Brno odstartoval profesionální kariéru a návrat bere jako symbolické pokračování své futsalové cesty.
„Na období v Brně vždycky rád vzpomínám. Teď se vracím s velkou motivací. Helas má podle mě obrovský potenciál a věřím, že se nám podaří vytvořit tým, který bude pravidelně bojovat o nejvyšší příčky. V Brně se podařilo vybudovat zdravý futsalový ekosystém. Jsem nadšený, že mohu být jeho součástí, a věřím, že ho společně posuneme zase o kus dál,“ řekl Seidler.
Vedle sportovních ambicí sehrála při jeho rozhodování důležitou roli také blízkost rodiny. V Helasu se navíc znovu potká se Zárubou, s nímž společně působil v reprezentaci i v Chrudimi.
„Radim je vítězný typ a jeden z nejlepších hráčů v lize. Chce vyhrát každý zápas a na hřišti vždycky nechá všechno. Jsem rád, že si spolu znovu zahrajeme. Těším se na brněnskou kabinu, trenéry i lidi ze sportovního úseku, které znám z reprezentačního prostředí. A samozřejmě také na fanoušky, kteří byli v Brně vždycky skvělí,“ uvedl Seidler.
Také on se vedle aktivního hraní zapojí do práce s mládeží. Pod svou patronaci převezme dorostenecké týmy a bude mentorsky působit také u mladších kategorií.
„Připravujeme ještě jeden nový projekt, který výrazně rozšíří servis pro mladé hráče. Něco podobného podle nás v českém prostředí zatím chybí. Podrobnosti bychom chtěli představit během srpna,“ naznačil Seidler.
Helas vysílá jasný signál
Příchod Radima Záruby a Michala Seidlera patří mezi nejvýraznější posílení v novodobé historii Helasu Brno. Klub získává nejen dvě mimořádné osobnosti českého futsalu, ale také zkušené reprezentanty, kteří budou pomáhat budovat celý sportovní projekt – od A-týmu přes mládežnickou akademii až po rozvoj partnerských klubů.
„Příchod Radima i Michala je pro nás potvrzením, že cesta, kterou jsme se vydali, dává smysl. Nejde jen o dvě mimořádné posily pro A-tým. Chceme je postupně začlenit do vedení našich projektů, které se zaměřují na dlouhodobý rozvoj futsalu v Brně. Naším cílem je, aby Helas pravidelně bojoval o nejvyšší příčky českého futsalu a současně vychovával nejen skvělé futsalisty, ale také mladé lidi s kvalitními lidskými hodnotami,“ uzavřel majitel Helasu Brno Petr Lesenský.
„Jsem nadšený, že se nám podařilo v jednom klubu spojit osobnosti českého futsalu, jako jsou David Cupák, Tomáš Galia, Lukáš Rešetár, Martin Brůna, Radim Záruba nebo Michal Seidler. Věřím, že právě oni budou nejlepší inspirací pro naše mladé hráče. Budujeme prostředí, ve kterém se mohou učit od nejlepších nejen na palubovce, ale i mimo ni. A já se už teď těším, kam se celý tento příběh bude dál posouvat,“ doplnil Lesenský.
Foto: archiv Helas Brno
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