První letní posila Zbrojovky: Do Brna přichází útočník Daniel Vašulín
Brno, 9. června 2026 – Zbrojovka Brno představuje první posilu po postupu do nejvyšší soutěže. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestupuje z Viktorie Plzeň. Sedmadvacetiletý kanonýr s nedávnými zkušenostmi z evropských pohárů pode-psal ve Zbrojovce víceletý kontrakt.
„Od prvního jednání jsem cítil obrovský zájem a důvěru ze strany Zbrojovky. Rozhodující pro mě byl kontakt s lidmi z vedení klubu a s trenérem. Líbí se mi vize, kterou mi představili a cítím, že o mě měli velký zájem. Pokusím se jim důvěru splatit co nejlepšími výkony,“ uvedl 195 centimetrů vysoký Daniel Vašulín.
Rodák z Hlinska si připsal první starty v profesionálním fotbale za celek MFK Chrudim, v jehož barvách postoupil v roce 2018 do druhé nejvyšší soutěže. V následující sezoně se stal nejlepším střelcem týmu. Před začátkem ročníku 2020/2021 odešel na hostování do Hradce Králové, který později uplatnil opci na přestup. Vašulín v dané sezoně pomohl Votrokům osmi zásahy k postupu do první ligy.
V dresu Hradce strávil Vašulín celkem čtyři úspěšné sezony. Následně si jej vyhlédla Viktoria Plzeň, se kterou postoupil na podzim 2024 do základní skupiny Evropské ligy UEFA. Sed-madvacetiletý kanonýr si v soutěži připsal tři přesné trefy, z toho jednu rozhodující při vítězství 2:1 nad baskickým Realem Sociedad.
Na začátku uplynulého ročníku Vašulín zamířil na hostování do Sigmy Olomouc, kde si zahrál základní skupinu Konferenční ligy UEFA. Na podzim loňského roku vsítil devět ligových branek a stal se tahounem Hanáků. Jarní část strávil opět v dresu plzeňské Viktorie.
„Daniel je v ideálním fotbalovém věku. Dlouhodobě potvrzuje, že nejvyšší soutěž dobře zná a umí v ní střílet góly. Typologicky přesně odpovídá profilu fotbalisty, kterého jsme hledali. Zá-roveň má zkušenosti z evropských pohárů, takže věříme, že bude pro tým velkým přínosem,“ konstatoval sportovní ředitel Martin Jiránek.
Vašulín odehrál v české nejvyšší soutěži celkem 143 utkání a vstřelil 33 branek. Na svém kontě má dalších 18 startů v evropských pohárech. Cenné zkušenosti nasbíral i v mládežnic-kých kategoriích české reprezentace.
Foto: FC Zbrojovka Brno
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