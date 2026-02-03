Vznikne projektová dokumentace na částečnou rekonstrukci Srbské
Brno, 24. června 2026 - Důležitý krok k modernímu fotbalovému stadionu učinila dnes Rada města Brna. Ta schválila zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na částečnou rekonstrukci ShipEx Arény v Srbské ulici. Odhaduje se, že dokumentace bude stát zhruba 25 milionů korun bez DPH a vzniknout by mohla do konce roku 2027. Jde o začátek cesty, na jejímž konci město získá důstojné sportovní zázemí odpovídající současným trendům.
ShipEx Arénu na Srbské aktuálně využívají FC Zbrojovka Brno, která v ní bude od léta hrát první českou ligu, a druholigový SK Artis Brno. Naposledy prošlo sportoviště větší rekonstrukcí v roce 2001 – proto nyní brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na projektovou dokumentaci celkové modernizace, která ze Srbské učiní reprezentativní městský stadion pro dnešní dobu.
„Aktuálně na místě investujeme do technické infrastruktury, ať už jde o osvětlení, ozvučení, kamerový systém, turnikety, či o rozšíření novinářských míst a televizních lávek. Hlavním důvodem je, aby Srbská získala licenci pro pořádání zápasů nejvyšší domácí soutěže. Plánovaná významná rekonstrukce však má jít mnohem dál, nad rámec základních požadavků, a nabídnout špičkové zázemí jak hráčům a hráčkám, tak i fanouškům a fanynkám v hledišti,“ sdělil radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.
Rekonstrukce má proběhnout na etapy. Nejprve se vybuduje nová severní tribuna, kde se vytvoří všechno nezbytné zázemí, které zvýší komfort a nemusí být součástí hlavní tribuny. Ve druhé etapě se pak přistoupí k rekonstrukci samotné hlavní tribuny.
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce severní a hlavní tribuny a posun trávníku směrem k tribuně západní. Dále rekultivace ploch směrem k trolejbusové smyčce Srbská a tréninkovým hřištím.
„Náš klub se vrací do první ligy a vstupuje do svojí nové éry. Už na druholigová domácí utkání chodilo v uplynulé sezoně průměrně téměř 5 000 lidí, přičemž rostoucí divácký zájem lze očekávat i nadále. Revitalizace Srbské je bezpochyby nezbytná, protože fanynky i fanoušci si zaslouží důstojné prostředí, kam se budou rádi vracet,“ řekl výkonný ředitel FC Zbrojovka Brno Jiří Sabou.
Počítá se také s rekultivací okolí stadionu a přilehlých komunikací, což zahrnuje i zlepšení průchodnosti areálu směrem Purkyňova–Srbská. Vše bude koordinováno s příjezdovými cestami, parkováním u STAREZ Arény Vodova i s probíhajícím projektem rekonstrukce nedaleké trolejbusové smyčky. Mimo jiné se také zruší objekt využívaný Policií ČR a Městskou policií Brno nebo administrativní zázemí při Srbské ulici.
„My jsme od prvopočátku deklarovali, že naší ambicí je působit na Městském fotbalovém stadionu Srbská. Plánované změny tedy vnímáme velmi pozitivně a snad jako posun věcí kupředu. Všechny popisované změny znamenají, že vznikne nově zrekonstruovaná část stadionu, jež bude odpovídat provozním i sportovním požadavkům dnešní doby a bude příjemná pro všechny, kteří sem zavítají,“ podotkl generální ředitel SK Artis Brno Petr Kuba.
Předpokládaná hodnota projektové dokumentace činí 25 000 000 Kč bez DPH. Hotova by mohla být do konce roku 2027.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...