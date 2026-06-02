61 milionů pro ShipEx Arénu zajistí největší proměnu stadionu za poslední roky
Brno, 23. července 2026 – Celkem 61 milionů korun bez DPH investovalo statutární město Brno do oprav a modernizace ShipEx Arény. Během prvního roku správy společností STAREZ – SPORT prošel stadion rozsáhlou proměnou, která zahrnovala výměnu trávníku, modernizaci ozvučení, osvětlení, kamerového systému a turniketů i obnovu sedaček na tribunách. Díky uskutečněným investicím je stadion připraven hostit nejvyšší fotbalovou soutěž a poskytovat domácí zázemí dvěma brněnským klubům. Jen během jarní části sezony přivítal celkem 47 543 diváků.
Nejviditelnější proměnou prošla hrací plocha, která dostala nový trávník. Modernizací prošlo také ozvučení stadionu, kamerový systém a turnikety. Dokončuje se instalace nového osvětlení. Na západní tribuně už byly vyměněny sedačky a v současnosti pokračuje jejich obnova také na východní tribuně.
Celková hodnota uskutečněných oprav a rekonstrukcí dosáhla 61 milionů korun bez DPH. Investorem je statutární město Brno.
„Máme za sebou první rok správy ShipEx Arény a můžeme říci, že za ten rok jsou na stadionu vidět výsledky naší práce. Především díky našim zaměstnancům, kteří se o stadion a dvě tréninková hřiště starají, a také díky finanční podpoře města Brna a neméně velkorysé finanční podpoře společnosti ShipEx se na stadionu výrazně zvýšil a ještě zvýší komfort jak pro hráče, tak i pro diváky. Proběhlo bezpochyby nejvíce investic a oprav za poslední roky. I díky nim splňuje stadion podmínky pro to, aby mohl hostit dva prvoligové kluby,“ uvedl generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT Martin Mikš.
Během jara dorazilo téměř 48 tisíc diváků
ShipEx Aréna byla během jarní části sezony domácím stadionem obou brněnských klubů. Na sedm domácích utkání FC Zbrojovka Brno dorazilo celkem 36 350 diváků, což představuje průměrnou návštěvnost 5 192 fanoušků na zápas. SK Artis Brno odehrál na stadionu devět domácích utkání, která navštívilo celkem 11 193 diváků. Průměrná návštěvnost činila 1 243 fanoušků na zápas. Nejvyšší návštěvu zaznamenalo vzájemné utkání Zbrojovky a Artisu, které bylo s 8 800 diváky vyprodané. Celkem stadion během jarní části sezony přivítal 47 543 diváků.
Spolupráce se ShipEx se promítá do rozvoje stadionu
Stadion na Srbské nese název ShipEx Aréna od července 2025, kdy se brněnská logistická společnost ShipEx stala jeho titulárním partnerem. Spolupráce se společností STAREZ – SPORT má dlouhodobý charakter a nezůstává pouze u názvu stadionu. ShipEx podporuje další rozvoj arény a přispívá ke zlepšování podmínek pro hráče i fanoušky. První rok partnerství tak doprovodily nejen rozsáhlé investice statutárního města Brna, ale také podpora titulárního partnera, díky níž může stadion pokračovat v dalším rozvoji.
„Máme velkou radost, že ShipEx Aréna je připravena na nejvyšší soutěž a že může i nadále poskytovat domácí zázemí pro oba brněnské kluby. Pro ShipEx není partnerství jen otázkou názvu, ale především důkazem pokračující podpory brněnského sportu a také konkrétních investic, které zlepšují podmínky pro hráče i fanoušky. Věříme, že nás čeká mimořádná sezona plná skvělé atmosféry a nezapomenutelných zápasů Zbrojovky i Artisu,“ uvedl Artem Salichov, CEO brněnské společnosti ShipEx, která se zaměřuje na posílání balíků do celého světa pro firmy i domácnosti.
„Jsme si vědomi, že stadion v současné podobě je na hraně svých možností, jak z hlediska prostoru, tak z hlediska dalších investic a rozvoje. Proto jsme velice rádi, že se brzy rozběhnou práce na projektu celkové rekonstrukce stadionu, která umožní hrát nejvyšší soutěž v daleko lepších a důstojnějších podmínkách, divákům umožní daleko lepší zážitek ze hry a v neposlední řadě pomůže alespoň zčásti i okolí stadionu, včetně parkovacích ploch. Poděkovat bychom chtěli také za velice vstřícný a věcný přístup obou klubů ve všech oblastech, které v souvislosti s provozem ShipEx Arény řešíme. Máme velkou radost z toho, že Brno bude mít v nejvyšší soutěži oba týmy,“ dodal Martin Mikš.
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