Stadion Srbská získá nové osvětlení, novinářské lávky i LED obrazovky
Brno, 15. června 2026 - Přípravy městského stadionu na nejvyšší fotbalovou soutěž pokračují v plném proudu. Brněnští radní schválili dodavatele nového osvětlení i novinářských lávek pro ShipEx arénu v Srbské ulici. Zároveň přibudou dvě nové LED obrazovky, které ještě zvýší divácký komfort nad rámec povinných úprav. Všechna vylepšení mají v součtu stát necelých 10 milionů korun bez DPH.
Zásadním vylepšením ShipEx arény na Srbské se stane osvětlení stadionu, které bude vyhovovat parametrům první fotbalové ligy. „Pro realizaci prací byla vybrána firma Abatec CZ, s. r. o., s realizační cenou 7 241 890 korun bez DPH. Předpokládaná hodnota přitom dosahovala 10 000 000 korun bez DPH. Díky nové LED technologii se sníží energetická náročnost osvětlení hřiště oproti původním výbojkovým světlometům,“ podotkl náměstek primátorky René Černý.
Další potřebnou úpravou bude rozšíření prostoru pro novináře i lávky pro ofsajdové kamery na západní tribuně. Veřejnou zakázku provede DERESO, s. r. o., za 934 317,93 korun bez DPH.
Zároveň má stadion během nadcházející fotbalové sezony získat také dvojici nových LED obrazovek. „Ty znamenají celkové zkvalitnění Srbské a zvýšení diváckého komfortu. Fanoušci a fanynky se tak budou těšit ještě většímu pohodlí nad rámec povinných úprav a předpisů, které musí stadion splňovat,“ sdělil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.
LED obrazovky i nové osvětlení mají být připraveny do začátku října, lávky pro novináře budou hotovy do zahájení ročníku 2026/27.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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