Letos uplyne 150 let od prvního sestupu na dno Sloupsko-šošůvských jeskyní
Brno, 28. července 2026 – Rovných 150 let uplyne od objevného sestupu Martina Kříže do spodních pater Sloupsko-šošůvských jeskyní na Blanensku. První pokus Kříž uskutečnil 4. června 1876, kdy se za pomocí svých koncipientů Antonína Akrmana a Františka Valoucha nechal spouštět na laně, ale skončil na skalní stěně.
„Při druhé expedici 18. července 1876 již úspěšně sestoupil do v té době neprobádaných sloupských spodních pater. Při třetím sestupu 29. srpna 1876 tyto prostory popsal a nivelačně zaměřil. Stanovil výšky hladin za normálního a zvýšeného vodního stavu a vypočítal i spád podzemního toku mezi Sloupskými jeskyněmi a Macochou,“ popsal odborný náměstek Správy jeskyní ČR Vratislav Ouhrabka.
Při příležitosti výročí nachystala Správa jeskyní ČR veřejnosti dárek: Až do konce letních prázdnin budou zážitkové prohlídky Po stopách Nagela vedoucí právě do spodních pater Sloupsko-šošůvských jeskyní o dvacet procent výhodnější. Jednotlivci tak v červenci a srpnu zaplatí jen 1200 korun za tříhodinový zážitek v krasovém podzemí se sestupem až na řečiště Sloupského potoka, pozdější Punkvy. „Méně zaplatí i rodiny s dětmi. Partneři s dvěma dětmi 3840 korun a se třemi ratolestmi 4800 korun. Byli bychom rádi, kdyby lidé pěstovali ve svých dětech zájem o podzemní přírodu už od mladého věku a brali je na výlety do jeskyní s sebou,“ říká ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček.
Během léta je součástí zážitkové trasy také nahlédnutí do nejkrásnější prostory Sloupských jeskyní – Eliščiny síně. „Lidé tak poznají obě tváře jeskyní – upravenou s betonovými chodníky i ,drsnou´ ryze přírodní bez zásahu člověka,“ zve zájemce vedoucí Sloupsko-šošůvských jeskyní Miluše Hasoňová.
Jedinou podmínkou 1300 metrů dlouhé sloupské zážitkové trasy je kvůli bezpečnosti věk aspoň 10 let a výška nejméně 140 centimetrů. Nejde o běžnou prohlídku po betonových chodnících, ale pohyb přírodní jeskyní se sestupem a výstupem po 12 metrů dlouhém žebříku, přechodem cca 10metrového lanového traverzu či částečně broděním přírodním řečištěm. V některých úsecích je pohyb možný jen po čtyřech, místy se i plazí. Během celé prohlídky je nutno dbát zvýšené opatrnosti a poslouchat pokyny vedoucího výpravy. Návštěvníkům je zapůjčena přilba s výkonnou svítilnou.
„Doporučujeme zajistit si pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou, vhodné jsou holínky, dále ochranné rukavice, šátek nebo tenká čepice pod přilbu. V pokladně je možné zakoupit jednorázový overal,“ doplňuje Hasoňová. Zážitkoví účastníci na chvíli poznají i romantiku naprostého ticha a tmy podzemí, za absolvování si mohou odnést i pamětní list. Zážitkovou trasu Po stopách Nagela lze absolvovat po domluvě předem na kontaktech uvedených na webu sloupskososuvske.caves.cz.
Sloupsko-šošůvské jeskyně byly zpřístupněny už v roce 1881 a elektricky osvětleny jako jedny z prvních na světě. Každoročně od března do listopadu zvou na 1800 metrů dlouhý prohlídkový okruh, nejdelší z tuzemských 14 zpřístupněných jeskyní, či jeho kratší 900metrovou verzi. Součástí dlouhého či krátkého okruhu je i jeskyně Kůlna, význačné archeologické naleziště. Z jejího výzkumu byl získán jeden z nejúplnějších průřezů sedimenty od středního až do mladého paleolitu ve střední Evropě.
Právník, speleolog, paleontolog a archeolog Martin Kříž se narodil 14. listopadu 1841 v Líšni, dnes části Brna. Zlákal ho blízký Moravský kras, jako vůbec první se zabýval otázkami paleogeneze celé řady tamních jeskyní. Zpracoval detailně paleontologii vymřelé jeskynní fauny, včetně osteologie malých obratlovců. Materiály mu připravoval o dvacet let mladší spolupracovník Florian Koudelka. Zemřel v roce 1916, ale dodnes je v praxi používáno jeho výškopisné měření Moravského krasu.
Zdroj a foto: Správa jeskyní ČR
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