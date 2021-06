Cyklus koncertů Jaroslava Svěceného oslaví Mezinárodní rok jeskyní a krasu

Brno, 28. června 2021 – Série koncertů houslisty Jaroslava Svěceného v trojici moravských zpřístupněných jeskyní připomene letošní Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021 - International Year of Caves and Karst (IYCK). Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) do něj vstupuje s mottem „Pečujeme o jeskyně, abyste je mohli poznávat, porozumět jim a společně s námi chránit“.

Krasové hudební léto zahájí Svěcený v neděli 4. července v 19:00 pod širou oblohou před jeskyní Výpustek u Křtin v Moravském krasu. Při koncertu Ve znamení argentinského tanga budou jeho spoluhráči špičkoví akordeonisté Ladislav Horák a také Martin Šulc , což je vítěz mezinárodní televizní soutěže Virtuoso 4+, kde mu titul předával legendární Plácido Domingo. „Těším se i s kolegy na ohnivý koncert s emotivní hudbou Ástora Piazzolly a jeho pokračovatelů,“ říká Svěcený.

Při Romantickém galakoncertu v pondělí 12. července v 19:00 houslistu ve Výpustku doprovodí vynikající klavíristka Lucie Tóth. Koncert Svěceného a jedné z nejlepších českých cembalistek Jitky Navrátilové Barokní galavečer je naplánován v sobotu 17. července v 19:00 u Javoříčských jeskyní na Olomoucku. Koncert pro deset strun a krásných slov je název programu Jaroslava Svěceného, kytaristy i skladatele Lukáše Sommera a herečky Dejvického divadla Zdeňky Žádníkové Volencové, který bude v pátek 23. července k vidění u Jeskyně Na Turoldu v Mikulově pod Pálavou. ,,Každý z koncertů je nabitý pozitivní energií a bohatým repertoárem, při jehož poslechu si přijdou na své posluchači všech generací,“ dodává Svěcený.

V úterý 3. srpna Svěcený přijede do Javoříčka, aby od 19:00 absolvoval Galakoncert pro dva ve třech – s klavíristkou Lucií Tóth a mluveným slovem i flétnou Zdeňky Žádníkové Volencové. Tento program uvedou i ve středu 18. srpna u mikulovského Turoldu. Tamtéž se v neděli 22. srpna přesune program Svěceného a akordeonistů Ladislava Horáka a Martina Šulce Ve znamení argentinského tanga.

Do křtinského Výpustku, tentokrát ale přímo do Jindřichova sálu jeskyně s výbornou akustikou, se Svěcený s Žádníkovou vrátí v pondělí 16. srpna a v sobotu 4. září v 19:00 s programem Na Vivaldiho! Doprovodí je komorní orchestr Virtuosi Pragenses. „V tomto případě doporučujeme teplé oblečení, v jeskyni je stálá teplota kolem 8 stupňů,“ upozorňuje ředitel SJ ČR Lubomír Přibyl.

V jeskyni Výpustek jsou letos přichystány i další koncerty. V sobotu 24. července vystoupí v Jindřichově sále blackmetalová kapela Cult of Fire s programem Live in the Underworld. Koncert zaznamená finská Steel Television. Jedenáct let koncertující kapela Cult of Fire slibuje, že "obohatí své umění o něco, co v labyrintu temných chodeb a dómů jejich vystoupení dá tajemnou a doslova nezemskou auru". Z Brna až k Výpustku pak bude připravena autobusová doprava. Na čtvrtek 12. srpna v 18:00 je v interiéru Výpustku naplánována akce La Boujeau: Večer se šansonem. Francouzské šansony kořeněné swingem zazní v podání zpěvačky Ivy Kevešové Stáncové a La Boujeau. V sobotu 18. září od 17:00 je tamtéž naplánován již dvakrát kvůli pandemii odložený koncert Kamelot: Ahoj léto!

Při příležitosti IYCK připravuje SJ ČR i další akce. „Například výstavy o ochraně krasového podzemí ve vstupních budovách jeskyní Punkevních a Bozkovských dolomitových. Postupně také každá z jeskyní získává pracovní list, kde si mohou školáci formou kvízu ověřit prohlídkou získané znalosti. V září je pak v Blansku v plánu odborná konference o ochraně podzemí,“ přibližuje Přibyl. Ve Zbrašovských aragonitových jeskyních bude od 30. června výstava objektů ak. arch. Libora Sošťáka „Můj rezavý svět“. V Jeskyni na Špičáku se 20. srpna uskuteční Noc pro netopýry a 9. října vystoupí Pěvecký sbor Radost.