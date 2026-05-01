Informační panely na zastávkách se propojují s vozidly pomocí V2X
Brno, 25. května 2026 – Společnost KORDIS JMK, a.s., koordinátor veřejné dopravy v Jihomoravském kraji, zahájila testování propojení vozidel s elektronickými informačními panely na zastávkách (ELPy) pomocí technologie V2X. V současné době ELPy na zastávkách v Brně i mimo Brno zobrazují odjezdy podle jízdního řádu upravené o aktuální zpoždění. Zejména v Brně se však stává, že vozidla zkrátí nebo naopak prodlouží své zpoždění od poslední zastávky a odjezd zobrazený na panelu se pak liší od skutečného příjezdu či odjezdu vozidla.
Dopravní podnik města Brna jako vlastník většiny ELPů v Brně společně s KORDIS hledali řešení, jak tyto disproporce odstranit. Využili k tomu technologii V2X, kterou jsou vybavena všechna vozidla DPMB a většina regionálních autobusů pohybujících se v okolí Brna. Tato technologie slouží především ke komunikaci se semafory Brněnských komunikací za účelem preference průjezdu vozidel nebo ke komunikaci s vozidly IZS. Je možné ji však využít i pro přihlášení a odhlášení vozidla k panelu na zastávce.
Právě nyní KORDIS začal novinku na Hlavním nádraží v Brně testovat. Cestující poznají změnu podle toho, že se na panelu nově před příjezdem vozidla zobrazují symboly zobáčku signalizující přibližnou vzdálenost spoje od panelu – 200, 150, 100 a 50 metrů. Vozidlo se přitom k panelu přihlásí již na vzdálenost cca 300 metrů.
Po příjezdu vozidla na zastávku a otevření dveří se rozblikají hvězdičky a po zavření dveří odjezd zmizí. Řazení odjezdů na panelu je nově uspořádáno podle toho, v jakém pořadí vozidla ve stanici stojí.
Náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Jiří Crha doplňuje: „Řešení V2X postupně nasazované do regionálních autobusů v okolí Brna má své nesporné výhody. Nejen, že zpřesní informace pro cestující, ale především může i mimo Brno podpořit preferenci autobusů při průjezdu křižovatkami a prostřednictvím pokladny informovat řidiče o časování semaforů na křižovatce. Jsem rád, že se podařilo propojit tento systém mezi městem Brnem a regionem.“.
Zdroj a foto: KORDIS JMK, a.s.
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31