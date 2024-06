Doprava na mostě přes D2 u Olympie bude omezena kvůli trhlinám

Brno, 31. května 2024 – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje pravidelně kontroluje technický stav mostů, které má ve své správě. Před několika dny došlo i na běžnou prohlídku mostu číslo evidenční 152-052, který vede přes dálnici D2, technik zde zaznamenal trhliny v sanaci krajových nosníků mostu.

„Na základě tohoto zjištění jsme bezodkladně objednali mimořádnou prohlídku mostu, při které byl zjištěn špatný stav předpínací výztuže jednoho z krajových nosníků mostu, stav byl vyhodnocen jako havarijní. Most musíme opravit a v daném místě co nejdříve omezit provoz,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Konkrétně se jedná o pravou stranu mostu, tedy odbočující pruh ve směru na Chrlice. Možnost odbočení do této městské části bude zachována za mostem. „Není to pro nikoho dobrá zpráva, ani pro nás, ani pro řidiče. Následovat bude ještě přesná diagnostika rozsahu tohoto poškození, jen odhaduji, že omezení provozu bude na mostě do doby ukončení sanace mostu, minimálně do podzimu tohoto roku,“ uzavřel Hanák.

