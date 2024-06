Jundrovský most čeká rozsáhlá rekonstrukce za 180 milionů

Brno, 11. června 2024 - Investiční záměr, díky němuž se zrenovuje Jundrovský most přes řeku Svratku, koncem května aktualizovali brněnští radní. Všechny náklady na opravy orientačně činí 180 236 000 korun včetně DPH, přičemž hotovo by mohlo být v roce 2028. Jundrovský most ve Veslařské ulici je klíčovou dopravní stavbou, která propojuje městské části Žabovřesky a Jundrov. Diagnostický průzkum z roku 2019 však ukázal, že se most nachází ve špatném stavu a potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Pro tyto účely se počítá s investicí v orientační výši 180 236 000 korun s DPH.

„Z původní konstrukce se zachovají pouze opěry s pilíři. Stejné zůstanou také rozměry mostu, tedy délka zhruba 70 metrů a šířka 17 metrů, společně s uspořádáním vozovky do dvou pruhů a oboustrannými chodníky o šířce tři metry. Výška mostu se pak přizpůsobí protipovodňovým i cyklistickým opatřením. Současně se odmontuje a následně opět nainstaluje trolejové vedení včetně sloupů veřejného osvětlení,“ zmínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Cyklostezka, jež křižuje komunikaci poblíž mostu, nově povede podjezdem pod mostem. Tím se zajistí bezpečnost cyklistů i chodců. Aktualizovaný investiční záměr zahrnuje provizorní mostní konstrukce přes Svratku, díky kterým bude možné dostat se přes řeku i během oprav,“ dodal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Předpokládá se, že rekonstrukce Jundrovského mostu začne v první půlce roku 2026. Veškeré úpravy by měly být kompletní v roce 2028.

