Cenu za udržitelnost pro startup z jižní Moravy získala přepravní firma Wereldo

Brno, 16. listopadu 2023 - Firma Wereldo získala titul Startup roku Jihomoravského kraje – Cena za udržitelnost. Ve spolupráci s Nadací Partnerství a Jihomoravským krajem cenu letos vůbec poprvé vyhlásila inovační agentura JIC. Soutěž je určena pro startupy, které nabízejí inspirativní a inovativní produkty nebo projekty v oblasti environmentálních a sociálních inovací. Cenu předal dnes 15. listopadu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich v rámci konference Velvet Innovation.

„Na jižní Moravě vznikají inovace, které mohou opravdu reálně pomoci zvládat lidem výzvy, které se řeší po celém světě. Tahle cena vznikla proto, abychom je veřejnosti představili a inspirovali ostatní, že má smysl dělat věci jinak,“ domnívá se hejtman Jan Grolich.

Z celkem 19 nominovaných firem vybrala odborná porota jako letošního laureáta firmu Wereldo, která působí v oblasti logistiky. Vyvinula vlastní algoritmus, díky kterému je schopna výrazně zefektivňovat přepravní služby. „Pro klienty jsme klasickým dopravcem, ale to naše tajemství je uvnitř. Je to způsob, jakým plánujeme kamiony. Používáme k tomu vlastní algoritmy umožňující snižovat náklady za dopravu, a hlavně tím snižujeme počet prázdných kamionů na silnicích a tím i dopad tohoto způsobu přepravy na životní prostředí,“ vysvětluje ředitel firmy Tomáš Zahradník, v čem je Wereldo unikátní.

Odborná komise, kterou nominovala Nadace Partnerství, ocenila to, že firma přináší poměrně přelomové řešení do jinak konzervativního odvětví. „Jedná se o technologii, která může mít opravdu výrazný globální dopad a s ním i úspěch. Už teď je firma zainvestovaná, má správnou startupovou dynamiku a stojí na hodnotách, do nichž se velmi silně propisuje téma udržitelnosti. A to je u startupu v této fázi vývoje velmi vzácné,“ podotýká jeden z porotců Michal Hrabí, který v minulosti vedl mezinárodně úspěšnou firmu Phonexia. Kromě něj byl porotě spoluzakladatel startupu FaceUp David Špunar, Monika Ptáčníková, která mimo jiné spoluzakládala organizaci Czechitas, nebo třeba ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová.

Mezi dalšími adepty na cenu bylo třeba známé Nesnězeno, firma na recyklaci plastu rPET, u níž porota ocenila odvahu investovat, nebo aplikace Plant ID na rozpoznávání rostlin. Ta má podle porotců velký potenciál pro rychlý byznysový růst. Technologii lze totiž využít i v jiných oblastech. U firmy vyrábějící ekologický sortiment z oblasti péče o tělo i domácnost Tierra Verde pak zase porota oceňovala komplexní přístup k udržitelnosti.

„Věříme, že inovace mohou pomoci řešit lidstvu výzvy spojené s udržitelností. A seznam nominovaných ukázal, že takové firmy máme i tady v Jihomoravském kraji,“ uzavírá ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek.

Zdroj: JIC, foto: Ingimage