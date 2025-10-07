Brněnské noční rozjezdy za 25 let přepravily 150 miliónů cestujících
Brno, 5. září 2025 - Už čtvrt století se každou noc v Brně opakuje scénář, který v této podobě nemá v České republice obdoby. Z hlavního nádraží vyráží ve stejný okamžik 22 autobusů Dopravního podniku města Brna (DPMB), aby rozvezly cestující do všech koutů města. Tento systém, známý jako noční rozjezdy, slaví právě dnes 25 let od svého spuštění. Za tu dobu autobusy převezly až 150 miliónů cestujících.
„Jestli se dá něco označit za fenomén města Brna, pak jsou to právě noční rozjezdy. Jsou symbolem spolehlivosti, bezpečí a dostupnosti dopravy i v nočních hodinách. Jsem hrdý, že tento systém provozujeme už 25 let a lidé jsou s ním spokojeni. Ve všední dny převezeme nočními linkami kolem deseti tisíc cestujících, v pátky a soboty to bývá dvojnásobek. Celkem jsme tedy za 25 let mohli přepravit téměř 150 miliónů lidí, což je neuvěřitelné,“ řekl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.
Dopravce toto výročí oslavil uspořádáním překvapení pro cestující v noci ze soboty 30. na neděli 31. srpna 2025. Neoblíbenější půlnoční rozjezd zpestřil přítomným lidem krátkým vystoupením samba tanečnic doprovázených bubeníky. „Reakce cestujících byly moc milé, někteří se usmívali, jiní natáčeli nebo se pohupovali v rytmu. Zhruba deset minut po půlnoci se rozjezdy vypravily na své trasy,“ dodal Havránek.
Historie noční dopravy v Brně
Kořeny noční dopravy sahají do poloviny minulého století. Už tehdy jezdily tramvaje i po půlnoci a vyjížděly opět brzy ráno. Ucelený systém noční dopravy, jak jej známe dnes, se začal formovat v 70. letech. Tehdy se do nočního provozu zapojovaly všechny tři typy dopravy – tramvaje, trolejbusy i autobusy, které na sebe navazovaly v přestupních uzlech. Od roku 2000 zajišťují noční dopravu autobusové linky N89 – N99. Noční doprava v různých formách funguje i v jiných městech, brněnský model je však unikátní svou centralizací – všechny linky se potkávají ve stejný čas v jediném bodě: na hlavním nádraží.
Noční doprava v Brně v roce 2025
- Počet linek: 11 nočních autobusových linek (N89–N99)
- Počet vozidel: 22 autobusů vyráží každou noc ze zastávky Hlavní nádraží
- Intervaly odjezdů:
- Pracovní dny: od 23:00 do 1:00 každých 30 minut, poté do 4:00 po hodině, následně do 5:00 opět po 30 minutách
- Dny pracovního volna: od 23:00 do 1:00 každých 30 minut, poté do 5:00 po hodině, následně do 7:00 po 30 minutách
- Nejvytíženější dny: pátek, sobota, a během akademického roku středa
- Počet přepravených cestujících: až 20 000 za noc o víkendu, běžně kolem 10 000
„Koordinaci rozjezdů zajišťuje pracoviště dispečinku sídlící na Novobranské ulici. Příjezd vozů a přestup cestujících sleduje v reálném čase. Jakmile jsou všechny linky připraveny, vydá dispečer centrální povel k odjezdu. Dříve se pokyn dával ručně – zhasnutím signálního světla nebo radiostanicí,“ sdělil Havránek.
Specifika nočního provozu
Noční doba přináší specifické situace – od humorných příhod plných lásky až po náročné zásahy kvůli nevhodnému chování alkoholem posilněných cestujících. DPMB má však systém pod kontrolou a v případě potřeby dokáže reagovat. Například i posílením dopravy při konání velkých akcí jako jsou ohňostroje nebo Majáles.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
|
