Brněnští řidiči na mistrovství světa šalinářů ve Vídni obsadili šesté místo
Brno, 28. září 2025 - Řidiči tramvají Katka Hájková a Marek Blecha z Dopravního podniku města Brna obsadili šesté místo na World Tramdriver Championship. Přitom soupeřili s dalšími 24 silnými dvojicemi z celého světa. „Skončit šestí mezi dvěma desítkami týmů z různých koutů světa je pro nás velký úspěch. Oběma velmi blahopřeji a těším se na společné setkání a na jejich zážitky a dojmy,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.
Řidiči Hájková a Blecha se do soutěže nominovali díky vynikajícím výkonům v červnové podnikové soutěži zručnosti v Pisárkách, kde Katka zvítězila a Marek obsadil druhou pozici. Katka má v dopravním podniku 10 let praxe a Marek celkem 19 let. Byli jediným týmem, který Českou republiku reprezentoval.
„Atmosféra na mistrovství byla naprosto úžasná, moc jsme si to užili a jsme rádi, že domů vezeme šesté místo,“ sdělili brněnští závodníci. Pro Marka byl podle jeho slov nejtěžší disciplínou bowling. Katka vstupovala do závodu s obavou, aby splnila Markem nastavenou vysokou laťku.
Účastníci soutěže se utkali v disciplínách, které prověřovaly jejich schopnost odhadnout rychlost jízdy, profil vozidla, přesnost couvání a další. Některé disciplíny byly spíše o štěstí – jako například curling nebo bowling, při kterém se nárazem do balónu pokoušeli srazit co nejvíce kuželek.
Letošní mistrovství vyhrál tým z Rakouska, na druhém místě se umístilo Polsko a třetí pozici obsadil tým z Norska. Soutěže se účastnilo 25 týmů z celého světa, například i z Číny nebo Austrálie.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...