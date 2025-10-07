Pokuta za jízdu načerno se v brněnské MHD zvedne na 2500 Kč
Brno, 26. září 2025 - Brněnský dopravní podnik (DPMB) využije legislativní změny a zvedne pokutu za jízdu bez platného jízdního dokladu. Sankce zaplacené revizorům na místě zůstanou na stejné výši, o tisíc korun se zvýší pokuta při dodatečné platbě. Od 1. října 2025 neplatící cestující uhradí namísto 1500 Kč celých 2500 Kč.
„Díky změně zákona o silničním provozu mají dopravní podniky možnost upravit maximální výši pokut až na 2500 korun. V Brně této možnosti využijeme u pokut, které cestující nezaplatí na místě, ale až dodatečně převodem či na pobočce. Pokuty uhrazené na místě revizorovi zůstanou na stejné úrovni čili 1000 korun plus jízdné 25 korun. Dodatečně zaplacená pokuta se zvýší na 2500 Kč. Chceme tak motivovat cestující ke koupi jízdného, které si v Brně drží stejnou výši už třináctý rok a nákup jízdenky je díky službě Pípni a jeď! jednodušší než kdy dříve,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.
Pokud revizoři DPMB přistihnou cestujícího bez platného jízdního dokladu, má v současnosti možnost zaplatit ihned na místě 1000 Kč + 25 Kč, nebo dodatečně 1500 Kč + 25 Kč buď převodem či osobně na pobočce DPMB. Platbu na místě využívá přibližně 40 procent černých pasažérů. Z toho více než dvě třetiny pokutu uhradí platební kartou, zbytek využije platbu v hotovosti.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
