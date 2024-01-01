Dopravní podnik získal miliardu korun na nákup nových tramvají
Brno, 29. října 2025 - Dopravní podnik města Brna (DPMB) uspěl se svými dvěma žádostmi v programu Modernizačního fondu TRANSGov, který podporuje rozvoj a modernizaci veřejné dopravy. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o poskytnutí dotace v celkové výši 941 milionů korun na nákup 25 nových obousměrných nízkopodlažních tramvají Škoda 45T.
„Tento úspěch potvrzuje, že Brno jde správným směrem – směrem k ekologičtější dopravě. Každá nová tramvaj znamená nejen komfortnější cestování, ale i menší dopad na životní prostředí. Dotace z Modernizačního fondu pokryje padesát procent nákladů na pořízení 25 tramvají typu 45T. Jde o vozy, které již v Brně jezdí a se kterými jsme spokojeni,“ sdělila Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
„Jedná se o již objednané tramvaje, z nichž pět kusů je v Brně v provozu od letošního podzimu a dalších dvacet dodá výrobce během příštího roku. V žádostech o dotace jsme velmi úspěšní. Za posledních sedm let jsme získali více než sedm miliard korun na nákup nových vozidel i na obnovu a rozvoj dopravní infrastruktury. Je to jediný způsob, jak rozvíjet naši službu v souladu s aktuálními požadavky na komfort cestujících a technický rozvoj veřejné dopravy,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.
Konkrétně jde o dva projekty:
- 20 tramvají s podporou 753 milionů Kč,
- 5 tramvají s podporou 188 milionů Kč,
- celkem 941 milionů Kč.
„Cena za jednu tramvaj Škoda 45T mírně přesahuje 75 milionů Kč. Jedná se o moderní, klimatizované, nízkopodlažní a obousměrné vozy, kterých v současnosti DPMB provozuje dvacet – na patnáct získal dotaci z programu IROP, na pět nyní z programu TRANSGov. V příštím roce přibude dalších dvacet, které budou také podpořeny dotací z programu TRANSGov. Na konci roku 2026 tak bude po Brně jezdit celkem čtyřicet nových obousměrných tramvají,“ informoval radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.
Nové tramvaje v provozu postupně nahradí vozy typu KT8 z 80. a 90. let minulého století a typu T6A5. DPMB obousměrné tramvaje využívá nejčastěji na lince číslo 8, která je ukončena úvratí. Nové tramvaje budou také sloužit pro posílení dopravy na linkách 4 a 12. Další uplatnění nacházejí obousměrné vozy při výlukách – například nyní na lince číslo 3, která kvůli stavbě tramvajové trati na Kamechy končí na Ečerově a je zde dočasně místo smyčky ukončení úvratí.
Program TRANSGov je součástí Modernizačního fondu, který financuje ekologické projekty z výnosů z emisních povolenek. Jeho cílem je snižování emisí skleníkových plynů, zlepšení kvality ovzduší a podpora rozvoje nízkoemisní veřejné dopravy v České republice.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
