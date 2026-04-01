Strážníci posílí hlídky na hlavním nádraží, ve všední dny tu budou nonstop
Brno, 24. dubna 2026 - Situaci s lidmi bez domova město řeší na svém území kontinuálně a nabízí jim prostřednictvím sociálních kurátorů pomoc. Bohužel v některých případech neúspěšně. Například před hlavním vlakovým nádražím se často shlukují lidé bez domova, kteří porušují vyhlášky, někdy i zákony. Proto, aby se tu poměry zlepšily, přistoupí strážníci k ještě vyšší intenzitě kontrol a po většinu dní v týdnu budou nepřetržitě fyzicky na místě. Ruku v ruce s tímto opatřením jde i zesílení sociální práce v terénu.
„Frekventovaná místa jsou obecně přitažlivá pro lidi bez domova, to vidíme i na jiných nádražích nebo náměstích ve velkých městech. Díky tomu, že se zde pohybuje hodně lidí, je vyšší šance získat něco k jídlu, peníze a podobně. Situace lidí bez domova je na jedné straně politováníhodná a město vynakládá nemalé prostředky a lidské síly k tomu, aby jim pomohlo zajistit důstojnější podmínky k životu a v ideálním případě postupný návrat do běžné společnosti. Těžký život jedněch ale zároveň nemůže být ohrožením pro jiné. S příchodem jara se u nádraží počet lidí bez domova zvyšuje a množí se případy obtěžování či jiné přestupkové činnosti. Proto, aby se zde cestující a kolemjdoucí cítili bezpečněji, jsem požádala Městskou policii Brno o posílení hlídek v této oblasti. Navíc budou mít hlídky často oporu v sociálních pracovnících, kteří se budou snažit lidi bez domova kontaktovat a nabízet jim pomoc,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Nově budou u hlavního nádraží sloužit ve všedních dnech nonstop dvě hlídky. Každá z nich bude mít na starost jednu stranu lokality. „Přednádražní prostor je dlouhodobě jedním z nejvíce kontrolovaných míst v Brně. Denně jsme tu vykonali přibližně dvacet cílených kontrol a evidujeme tu až 1 000 úkonů za měsíc. Nicméně jsme při řešení limitováni současnou legislativou, která například neumožňuje využít institut zákazu pobytu, zrušený v roce 2017. Brno také ‚doplácí’ na to, že jako velké město s kvalitními sociálními službami funguje jako magnet i pro lidi, kteří zde před tím, než se ocitli v nouzové situaci, nežili. Pomoc tak poskytuje lidem ze širšího regionu. Ti se sem částečně dostávají, když jsou odvezeni na zdejší záchytnou stanici, protože v Jihomoravském kraji je pouze jedna. Někteří propuštění už pak ve městě zůstanou,“ doplnil své zkušenosti ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.
Účinnost opatření město a strážníci vyhodnotí po několika týdnech.
Tématem lidí bez domova a konfliktů s většinovou společností se zástupci města budou zabývat i v nejbližší budoucnosti, a to s různými partnery: městskými částmi, státní i městskou policií, poskytovateli sociálních služeb apod. Cílem je také celou problematiku bezdomovectví otevřít na širší platformě – s krajem a případně i s ministerstvy.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
